Gemessen an der Zahl der Besucher und den Wegstrecken, welche selbige zurückzulegen bereit waren, ist die Beziehung Bad Säckingens zu seinen fünf Partnerstädten sehr lebendig. Aus jeder Stadt, selbst aus dem 12.400 Kilometer entfernten Nagai in Japan, waren die Bürgermeister samt Delegationen angereist.

Bernhard Griesser, Bettina Martinie, Regine Haußmann, Monika Studinger, Klaus Kummle, Peter Haußmann, Knut Nesselhauf und Peter Neumann (von links) bei der Podiumdiskussion. | Bild: Michael Gottstein

Der Schlosspark verwandelte sich am Samstag in eine Festwiese, die den Gästen nicht nur Bewirtung, sondern auch Informationstafeln über die fünf Städtepartnerschaften, Gelegenheiten zum Gedankenaustausch sowie ein kulturelles Rahmenprogramm bot. Die Redebeiträge beim Festakt waren eher kurz gehalten, stattdessen hatten die Vorsitzenden der fünf Freundeskreise die Möglichkeit, im Interview mit Moderatorin Monika Studinger ihre Ideen zu äußern.

Zahlreiche Gäste waren zum Festakt in den Bad Säckinger Schlosspark gekommen und nutzten die Gelegenheit zum Austausch. | Bild: Michael Gottstein

Nachdem die Stadtmusik unter Leitung von Johannes Brenke den offiziellen Teil mit Wagners „Festmusik“ eröffnet hatte, betonte Bürgermeister Alexander Guhl die Bedeutung kommunaler Partnerschaften: Sie seien es gewesen, die die Menschen zusammengeführt hätten. Er dankte den Vereinen, Schulen und Organisationen, die die Partnerschaft am Leben hielten. Die Beziehungen müssten für neue Ideen einer neuen Generation offen sein, dadurch würden sie belebt. Die Parlamentarische Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter sprach Grußworte und appellierte: „Tragen Sie dazu bei, dass die Partnerschaften nicht einschlafen.“

Die Bad Säckinger Stadtmusik unter Leitung von Johannes Brenke untermalte den Festakt. | Bild: Michael Gottstein

Unter den Klängen von Händels „Feuerwerksmusik“ steuerte der Festakt auf seinen Höhepunkt, nämlich die Unterzeichnung der Urkunden, zu. Dies nahm etwas Zeit in Anspruch, da jeder der sechs Bürgermeister sämtliche Urkunden unterzeichnete, neben Alexander Guhl waren dies Daniel Alsters (Sanary-sur-Mer), Thomas Kistler (Glarus Nord), Vincenzo Luciano Casone (Santeramo in Colle), Shigeharu Uchiya (Nagai) und Viktor Weinzinger (Vizebürgermeister von Purkersdorf).

Bad Säckingen Bilder vom Festakt der Städtepartnerschaften im Schlosspark Das könnte Sie auch interessieren

In der Gesprächsrunde mit den Freundeskreis-Vorsitzenden wurde deutlich, dass das Versöhnungs- und Freundschaftspathos aus der Frühzeit der Jumelage mittlerweile einer Normalität gewichen ist. Frieden und der gegenseitige Austausch sind zwischen den sechs Partnerstädten zu Selbstverständlichkeiten geworden, und wie in jeder Beziehung gibt es neben Höhen auch einige Tiefen. Bernhard Griesser (Freundeskreis Santeramo) erklärte, dass es beim Schüleraustausch mit Santeramo im Moment nicht so gut laufe. Er gebe aber die Hoffnung auf eine Wiederbelebung nicht auf.

Natürlich durfte ein Auftritt des Trompeters nicht fehlen. | Bild: Michael Gottstein

Auch Bettina Martinie (Vizevorsitzende des Freundeskreises Sanary) berichtete, dass es in Sanary keine Deutsch-Klasse mehr gebe und wünschte sich eine Erneuerung; aber es sei sehr erfreulich, dass Jugendliche aus Sanary zum Internationalen Jugendcamp nach Bad Säckingen gekommen seien. Für Regine und Peter Haußmann (Freundeskreis Nagai) ist „Japan weit weg und wunderschön, ein richtiges Sehnsuchtsland“. Wegen der Entfernung fänden Besuche nicht so oft statt, dafür gebe es einen intensiven kulturellen Austausch mit 20 Veranstaltungen pro Jahr. Regine Haußmann wünscht sich, wieder mit einer Delegation in Nagai empfangen zu werden. Klaus Kummle (Freundeskreis Purkersdorf) berichtete von einer mit viel Leben erfüllten Städtebeziehung, zu deren Höhepunkten die Aufführung des Schauspiels „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal in Bad Säckingen gehört habe. Knut Nesselhauf und Peter Neumann (Glarus Nord), die Vorsitzenden der beiden Freundeskreise, erklärten, dass der heilige Fridolin, die Näfelser Fahrt und die gemeinsame Sprache – gemeint war das Alemannische – Garanten für eine dauerhafte Beziehung seien.

Gastgeschenke

Die Gäste kamen nicht mit leeren Händen: Sie brachten Kulinarisches aus dem Wienerwald sowie ein Werbeplakat aus Sanary mit.

Ein herausragendes Gastgeschenk überreichte die italienische Delegation: Eine Lithographie des bekannten Malers Francesco Netti sowie Bücher über diesen Künstler aus Santeramo. | Bild: Michael Gottstein

Die Nagaier Delegation schenkte ein in traditioneller Handarbeit gefertigtes Geschicklichkeitsspiel.

Nagais Bürgermeister Shigeharu Uchiya führte ein Geschicklichkeitsspiel vor. | Bild: Michael Gottstein

Glarus Nord stiftete vier im Rahmen eines Inklusionsprojektes gefertigte Bänke, und die italienische Delegation übergab eine Lithographie des aus Santeramo stammenden Künstlers Francesco Netti (1832 bis 1894) und Bücher über dessen Leben und Werk.

Kantate „Sankt Fridolin“ erklingt

Ein Höhepunkt war die Aufführung der Kantate „Sankt Fridolin“ von Franz Regli (Musik) und Walter Böniger (Text) im Münster im Jahre 2011. Im Pavillon war eine Bonsai-Ausstellung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Zusammenarbeit mit den Bonsai-Freunden Dreiländereck Basel zu sehen.

Nach dem Auftritt des Trompeters von Säckingen gehörte die Bühne dem Verbandsjugendorchester Hochrhein und dem Jazz-Orchester Sanary; parallel dazu fand die Städte-Party in der Huber-Arena statt.