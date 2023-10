Andreas Weber ist neuer Präsident des FC Wallbach. Einstimmig wurde Weber in der jüngsten Hauptversammlung zum Nachfolger von Peter Weiß gewählt, dessen plötzlicher Tod im Mai dieses Jahres für Trauer und Betroffenheit gesorgt hatte. Wie der Vereinsvorstand in der Versammlung bekanntgab, soll mit der Umbenennung des Wallbacher Kunstrasenplatzes in „Peter-Weiß-Sportplatz“ dem langjährigen Präsidenten eine posthume Würdigung zu Teil werden.

Im November wird der Kunstrasenplatz umbenannt

Im Rahmen der Ehrungen hatte der zweite Vorsitzende Christan Albiez einen „speziellen Punkt“ zu vermelden. Gerne hätte der Vereinsvorstand Peter Weiß an diesem Abend offiziell zum Ehrenpräsidenten ernannt. Aus satzungsrechtlichen Gründen sei dies jedoch nicht möglich, wie Albiez erklärte. Nach Rücksprache mit der Familie des Verstorbenen habe sich der Vorstand dazu entschlossen, den Wallbacher Kunstrasenplatz nach dem ehemaligen Präsidenten zu benennen. „Eine mehr als verdiente Ehre“, sagte er. Anfang November werde zu einer offiziellen „Tauffeier“ mit feierlicher Enthüllung der Namens- und Gedenktafel geladen. „Damit werden wir ansatzweise würdigen, was Peter Weiß für den Verein und für uns alle getan hat“, so Albiez.

Vorstandsmitglieder bei Teilneuwahlen bestätigt

Angekündigt wurde in der Hauptversammlung auch eine Umstrukturierung des Vereinsvorstands. Einen ersten Schritt bildeten Teilneuwahlen bei denen Matthias Wenk (Sportlicher Leiter), Mike Schilling (zweiter Spielausschussvorsitzender), Florian Thomann (Beisitzer), Jürgen Galda (Vereinsförderer) und Yvonne Kuny (Festwirtschaft) in ihren Ämtern bestätigt wurden. Jugendleiter Jonas Knittel wurde in der Jugendversammlung wiedergewählt.

Im Jugendbereich läuft nicht alles ganz rund

Die Berichte der einzelnen Abteilungen vermittelten den Eindruck eines gut aufgestellten Vereines mit großer Nachfrage. Großer Beliebtheit erfreut sich nicht nur der Fußball. Karina Weiß wusste der Versammlung von den stark nachgefragten Angeboten für Kindertanz und Eltern-Kind-Turnen zu berichten. Gewisse Klagen kamen aus dem Bereich Jugendfußball. „Ein solides Fundament für die weitere Arbeit“ sei zwar gegeben, wie Jugendleiter Jonas Knittel in seinem Bericht feststellte. Über die bekannten Dauerbrenner wie Trainermangel, Probleme im Rahmen von Spielgemeinschaften und Unzufriedenheit einiger junger Spieler hinaus bemängelte Knittel eine um sich greifende „Unzuverlässigkeit“ im Bereich des Jugendfußballs.

Die finanzielle Situation des FC Wallbach gestaltet sich solide. Abzuwarten bleibt allerdings, wie der Verein nach Beendigung der Zusammenarbeit durch den bisherigen Hauptsponsor seine finanziellen Grundlagen künftig zu generieren gedenkt.

Der im Jahre 1927 gegründete FC Wallbach ASV hat 525 Mitlieder. Präsident ist Andreas Weber. www.fcwallbach.de