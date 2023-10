Bad Säckingen – „Das soll für alle ein Umbruch sein“, begrüßte der erste Vorsitzende des FC 08 Bad Säckingen Werner Wunderle die Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung. Im renovierten Clubheim kamen zahlreiche Mitglieder zusammen, um über die Zukunft des Vereins zu entscheiden. Mit Neuwahlen des gesamten Vorstands und der Wiedereinführung eines Präsidentenamts hat der Verein den Willen zur Veränderung deutlich signalisiert.

Im Bericht der Aktivabteilung der Herren durch Thomas Eschbach überwog die Aufarbeitung der zahlreichen Abgänge bei der ersten Mannschaft und das kurzfristige Abspringen des gerade erst installierten Trainerteams. „Wir waren in einer Situation, die ich so eigentlich nicht kannte“, betonte er die Brisanz der Lage im Sommer. Nun müsse man sich erstmal finden. Auch an der zweiten Mannschaft seien die Ereignisse des vergangenen Jahres nicht spurlos vorübergegangen. Eine dritte Mannschaft gibt es in diesem Jahr nicht. „Wir haben zwei und konzentrieren uns auf die und schauen optimistisch in die Zukunft“, so Eschbach.

13 Jugendteams treten an

Auch die Damen und die Jugend freuen sich auf eine gute Saison. „Das Ziel ist die Meisterschaft“, erläuterte Bartolomeo Caputo, der große Hoffnungen besonders in die A-, B- und C-Jugend setzt. Insgesamt 13 Teams gibt es in diesem Jahr in der Jugendabteilung. Bei den Alten Herren soll an die erfolgreiche Veranstaltung des Moonlight Cups angeschlossen werden. Die Tischtennisabteilung startete zwar dezimiert, aber dennoch motiviert in die neue Saison.

Ein Neuanfang zog die Neuwahlen des Vorstands mit sich, der sich nach einer schwierigen Zeit in seiner Gesamtheit zur Disposition stellte. Durch eine Satzungsänderung wurde erstmals nach 40 Jahren das Amt des Präsidenten wieder eingeführt. Einstimmig wählten die Vereinsmitglieder hierzu den bisherigen Sportvorstand der Jugend Bartolomeo Caputo. Er hatte es geschafft, noch kurz vor Saisonbeginn ein neues Trainerteam für die erste Mannschaft zu organisieren und wird nun der oberste Repräsentant des Vereins sein.

Die Neuwahlen waren zum Teil auch Wiederwahlen. So bleibt Werner Wunderle für zwei weitere Jahre der erste Vorsitzende, Miriam Albiez (Kassiererin) und Hanspeter Joos (Schriftführer). Tom Soult ersetzte Thomas Büttgen als zweiten Vorsitzenden und Thorsten Morath löste Axel Kremp als dritten Vorsitzenden ab. Den Sportvorstand Aktive übernimmt Francesco Billeci. Frank Strobel, Thomas Eschbach und Tobias Schwarz bleiben dem Vorstand als erster, zweiter und vierter Beisitzer erhalten. Neu hinzu kommt Thomas Büttgen, der nun die Rolle des dritten Beisitzers übernimmt.

Erstmals wurden mit Johannes Fischer und Lion Weger ein fünfter und ein sechster Beisitzer gewählt. Ab dem nächsten Jahr soll wieder zu einer turnusmäßigen Teilneuwahl zurückgekehrt werden. Bestätigt wurden die Abteilungsleiter und ebenfalls wiedergewählt die Kassenprüfer. Neue Ehrenmitglieder des Vereins sind Alfred Adler und Georg Bürgin. Außerdem wurden Thomas Eschbach, Tom Soult, Aleksander Miller, Jürgen Waßmer und Wolfgang Kaiser mit der silbernen und Dirk Rösel und Thomas Büttgen mit der goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet.