Bei bestem Wetter startete am Samstag der Rummel zum Fridolinsfest in Bad Säckingen. Actionreichen Fahrgeschäfte und leckere Speisestände lockten Jung und Alt schon am ersten Tag auf den Festplatz an der Austraße – und bei den Schaustellern gab es wieder strahlende Gesichter nach langer Coronazeit.

Der Bayern-Lift gehört zu den Attraktionen dieses Jahr | Bild: Anna-Lena Lauber

Den Startschuss gab in diesem Jahr Bürgermeisterstellvertreterin Karina Weiß. Ein Schlag mit dem Holzhammer, dann floss das Bier: Gegen 15.15 Uhr eröffnete Karina Weiß die Festlichkeiten zu Ehren des Stadtheiligen St. Fridolin mit dem traditionellen Fassanstich. Bürgermeister Alexander Guhl hatte sich krankheitsbedingt entschuldigen lassen. Aber er wurde bestens vertreten, gekonnt brachte Karina Weiß das Bier zum Fließen. Der Bürgermeister habe das noch nie mit nur einem Schlag geschafft, scherzt Benni Buhmann.

Der Rummel Von Dosenwerfen, Enten-Angeln, Ketten- und Kinderkarussell bis hin zu Geisterbahn, Autoscooter und Losbuden – für jeden ist auch dieses Jahr etwas dabei. Zum Rummelbesuch gehören auch Wurststände, Churros, Crêpes, gebrannte Nüsse und andere Naschereien. Auch Actionfans kommen auf ihre Kosten: Die Highlights unter den Fahrgeschäften in diesem Jahr auf dem Fridlini-Rummel: Magic Hip Hop und Bayern-Lift.

Der Schausteller betreibt unter anderem den Ausschankwagen „Zum Bierkönig“ und die Reisemetzgerei „Buhmanns Badische Spezialitäten“ mit der ganzen Familie. Bereits in vierter Generation kommt die Großfamilie immer zum Jahrmarkt im Frühling nach Bad Säckingen. Der Fridolinsrummel sei der „Startschuss der Saison“, berichtet Buhmann. Die Schaustellerfamilie aus Freiburg verweilt gerne in der Trompeterstadt: „Wir sind absolut froh, wieder in Bad Säckingen zu sein. Es ist schön, die Kollegen gesund und munter wiederzusehen“.

Die vergangene Coronazeit war schwierig, erinnert sich Benni Buhmann. Während der Pandemie hätten sich alle aus der Familie etwas einfallen lassen müssen, um weiterhin gut über die Runden zu kommen. Eine Idee war naheliegend: Der Imbiss wurde auf dem eigenen Grundstück aufgebaut und betrieben.

Ist froh, dass Corona vorbei ist: Schausteller Toni Mai hatte es während der Pandemie nicht einfach. | Bild: Anna-Lena Lauber

Auch Schausteller Toni Mai aus Heilbronn empfand die Coronazeit als schlimm. Während der Beschränkungen hielt er sich mit dem Fahren von Lkw über Wasser, berichte er. Umso mehr freut es ihn, wieder in Bad Säckingen zu sein: „Hier ist es wirklich schön. Die Leute sind sehr angenehm“, sagt Mai. Der Schausteller ist dieses Jahr das erste Mal mit dem Autoscooter dabei, davor war er einige Jahre mit anderen Fahrgeschäften vor Ort.

Christina Gierens (links) betreibt zusammen mit ihrer Familie den Süßwarenstand in vierter Generation. Während der Corona-Pandemie wurde es auch für sie eng, aber Dank der staatlichen Hilfe habe es der Betrieb überstanden. | Bild: Anna-Lena Lauber

Auch Christina Gierens aus Weil am Rhein gibt ihre Freude über die Eröffnung des Fridolins-Rummels kund: „Wir freuen uns immer total zwei Mal im Jahr hier zu sein“, strahlt sie. Mit ihrem Süßwarenwagen „Der Genuss-Stand“ bringt sie die einen oder anderen Kinderaugen auf dem Festplatz zum Leuchten. Bereits seit 62 Jahren und in vierter Generation geht ihre Familie dem Schaustellergeschäft nach. Auch für sie war die Coronazeit anfangs sehr schwierig: „Wir wussten gar nicht, wo das ganze noch hinführt“. Dank der Coronahilfen habe die Familie die schwierige Zeit aber wirklich gut überstanden.

Auch für die Kleinen geht‘s schon mal ganz schön hoch hinaus. | Bild: Anna-Lena Lauber

Beim ersten Fridolinsrummel komplett ohne Beschränkungen herrscht gelöste Stimmung auf dem Festplatz. Die familiäre Atmosphäre macht sich nicht nur zwischen den Besuchern, sondern auch unter den Schaustellerkollegen bemerkbar. In einem Punkt waren sich alle einig: Es ist schön, wieder hier zu sein nach der schweren Zeit.