Bad Säckingen – Der osmanische Sultan Abdülaziz (1830-1876) war ein Liebhaber der schönen Künste, hat selber gemalt, gezeichnet und klassische Musik komponiert. Er fühlte sich zur europäischen Kultur hingezogen und war ein spendabler Kunstfreund. Von diesem westlich orientierten Herrscher der Osmanen das Stück „Hicaz Mandira“ zu hören, gespielt von einem so wunderbar authentischen Gitarrenduo wie Ozan Coskun und Frank Wuppinger, war beim Akkordefestival im gut besuchten Kursaal ein ganz besonderes Hörerlebnis.

Dieser Sultan hat richtig „fetzig“ komponiert, wenn man der raffiniert klingenden Interpretation glauben darf. Das Duo präsentierte sich an diesem Abend in Bad Säckingen bestens aufeinander eingespielt, was die synchrone Gestaltung und die gemeinsame Klangfindung belegen. Nicht nur das Stück des musizierenden Sultans war interessant, sondern das ganze Programm, das sehr vielfältig und abwechslungsreich zwischen den Stilen hin- und hersprang, einen unterschiedlichen Gitarrendialekt vorwies mit klassischen und jazzigen Einflüssen, spanischen und lateinamerikanischen Folkloreklängen, aber auch Neoklassischem wie einem meditativen Stück von Erik Satie (“Gnossienne Nr.1“).

In dem Programm mit den von ihren beiden CDs entliehenen Titel „Between the Lines“ haben sich Stilgrenzen endgültig erledigt. Dazu kamen die ideenreichen, gekonnten und virtuosen Interpretationsansätze.

Die beiden Gitarristen holen das Optimum aus den Stücken heraus, verstehen es, die klanglichen und dynamischen Möglichkeiten der klassischen Gitarre und der Jazzgitarre auszukosten. Auch in Eigenkompositionen ließen sie durch die Farbigkeit ihres Spiels aufhorchen: Coskun als Flamenco-Spezialist und Wuppinger mit harmonischem Farb- und Rhythmusspiel. Coskun hatte meist die erfrischende Themenführung in den Stücken, er spielt sehr eruptiv, sein Kollege sorgte mit lebendigem rhythmisch-metrischem Einsatz für den mitreißenden Fluß.