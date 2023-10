Familienspaß zu Sparpreisen gibt es am Mittwoch, 18. Oktober, und Donnerstag, 19. Oktober, bei der Bad Säckinger Herbst-Chilbi. An diesen beiden Nachmittagen können sich Klein und Groß über ermäßigte Fahrpreise freuen und an vielseitigen Speiseständen und in Fahrgeschäften das hoffentlich noch sonnige Herbstwetter genießen.

Am Mittwoch und Donnerstag können sich Klein und Groß über günstigere Preise und erlebnisreiche Stunden auf dem Rummel freuen. | Bild: Marie Berchtold

Noch bis zum Sonntag, 22. Oktober, bietet der Rummel auf dem Festplatz viele Angebote für eine vergnügliche Zeit: Von Autoscooter bis Kinderkarussell, von Schupfnudeln bis Süßigkeiten ist für jeden und jede etwas dabei.