Ein Fall von Verbreitung und Besitz von kinderpornografischen Schriften wurde am vergangenen Dienstag vor dem Schöffengericht Waldshut verhandelt. Ein Antrag der Verteidigung auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde zu Beginn nichtöffentlich verhandelt und dann abgewiesen.

Angeklagt war ein 37-jähriger Mann. Insgesamt 60 einzelne Taten warf die Staatsanwältin dem Angeklagten zu Beginn der Verhandlung vor, die er im Zeitraum ab 2019 und hauptsächlich im Mai 2020, kurz vor seiner Festnahme, begangen hatte. In 58 Fällen ging es um das Verbreiten von kinderpornografischen Schriften, in zwei Fällen um deren Besitz.

Mit der juristischen Beschreibung von „Kinderpornografischen Schriften“ sind in diesem Fall an die 1290 Einzeldateien, hauptsächlich Videos aber auch einige Bilder von Kindern unter 14 Jahren, teilweise deutlich darunter, in einem Fall ein Bild eines Kleinkindes, gemeint.

Die Bilder und Videos zeigten, so die Staatsanwaltschaft, von sexualisierten Posen nackter Mädchen und Jungen, über Oralverkehr bis hin zu vollzogenem Geschlechtsverkehr zwischen Kindern, aber auch zwischen Erwachsenen und Kindern viele Formen der Pornografie. In einem besonderen Fall war neben einem Mädchen auch ein Hund beteiligt.

Die Taten hatte der Angeklagte mit zwei Smartphones begangen, von denen aus er die Daten über soziale Netzwerke und Messenger wie Telegram, Whatsapp, Instagram, Skype, Snapchat und Discord verbreitet und empfangen hatte. Zur Anzeige kam es, nachdem er bei zwei Accounts sein Profilbild durch ein eindeutig kinderpornografisches Bild ersetzt hatte und andere Nutzer dies bei der Polizei meldeten.

Da er bei zumindest bei einem Account mit Klarnamen agiert hatte und daher eine der Anzeigen aus seinem Bekanntenkreis stammte, waren seine Personendaten damit bekannt und die Polizei war in der Lage über die Telefonnummer etliche weitere Accounts zuzuordnen.

Der Angeklagte ist in diesem Bereich einschlägig vorbestraft und befindet sich aktuell in Haft, wo er eine zehnmonatige Freiheitsstrafe aus einem Urteil von 2019 absitzt, die er dafür erhalten hatte, dass er Kindern seine Genitalien gezeigt hatte. Für gleichgelagerte Fälle hatte der Angeklagte seit 2007 schon insgesamt 37 Monate Freiheitsstrafen erhalten, von denen er 25 Monate in Haft antreten musste, während zehn Monate nach erfolgreicher Bewährung erlassen worden waren und zwei Monate durch Zusammenfassung von Freiheitsstrafen wegfielen.

Das Besondere des Falls betraf die geistige Verfassung des Angeklagten, der laut Gutachten an einer Kombination von Asperger-Syndrom (Autismusform), Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) und kognitiver Dysfunktion leidet. Das Zusammenspiel dieser Syndrome bezeichnete der Gutachter während der Verhandlung eher als „alternative Persönlichkeitsform“, es sei weniger eine Krankheit.

Dennoch führe es dazu, dass der Angeklagte nur schwer oder gar keine Empathie empfinden könne und seine Impulssteuerung nicht funktioniere. „Er weiß, dass es falsch ist und dass er Straftaten begeht, aber er ist nicht in der Lage seine Impulse zu steuern“, so der Gutachter. Für die rechtliche Beurteilung ordnete er den Behinderungsgrad des Angeklagten als „schwere andere Abartigkeit“ ein, womit eine „verminderte Schuldfähigkeit nicht auszuschließen“ sei.

Auf Nachfrage der vorsitzenden Richterin, welche vollzugsbegleitenden Maßnahmen hier angeregt würden, tat sich der Gutachter schwer. Es sei bei Autisten nicht möglich, das Syndrom an sich zu verändern. Es sei lediglich möglich, durch therapeutische Ansätze dem Angeklagten zu helfen, seinen Autismus besser zu verstehen und eventuell strikte Regeln im Verhalten zu etablieren, die seine fehlende Impulskontrolle im Bereich der angeklagten Straften auffingen. So regte er eine Therapie an, die vor allem und zuerst auf den Autismus abgestellt sein müsse.

Der Angeklagte selber zeigte sich während der Verhandlung offen und gesprächsbereit. Er erzählte freimütig von seiner Kindheit und bestätigte die Erkenntnisse des Gerichts, wonach sein Vater ein gewalttätiger Alkoholiker war, der nachgewiesenermaßen zumindest die Geschwister des Angeklagten sexuell missbraucht hatte.

In einigen Phasen seines Lebens, vor allem während seiner Zeit als Obdachloser in Freiburg und Köln, konsumierte er verschiedene Drogen und sehr viel Alkohol. Dies sei allerdings vorbei und er sei nicht süchtig, schätzte er seine Lage selber ein.

Er räumte alle begangenen Straftaten ein und gab zu, dass sein Verhalten oft zwanghaft sei. Er habe durch den Austausch der Bilder, neben der sexuellen Komponente, vor allem den Austausch mit anderen genossen, die ihn nicht abgelehnt oder verurteilt hätten. „Ich hatte etwas, das die anderen wollten, dadurch war ich gefragt und wichtig“, beschrieb er seinen Antrieb.

Am Ende blieb das Urteil mit zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe für 58 Taten und einer weiteren Freiheitsstrafe von zwölf Monaten für zwei Taten und einer Strafzusammenfassung mit einem Urteil aus Regensburg, in der Nähe der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte nahm das Urteil ruhig und teilnahmslos auf. Ihm bleiben Rechtsmittel, um das Urteil anzufechten.