In einem fairen Fußballturnier an der Gewerbeschule setzte sich in diesem Schuljahr die Klasse AV 01 durch und holte sich den Wanderpokal der Gewerbeschule Bad Säckingen.

Die Mannschaft gewann in der Finalrunde alle Spiele und erreichte ungeschlagen den ersten Platz. Durch drei Siege (9 Punkte und 9:3 Tore) gegen die Klassen M1IM, 2BFM2 und 2BFM1 glänzte das Team mit durchdachten Spielzügen und schönen Toren. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Nachdem sich die Mannschaften der Finalrunde in zwei Vorrundengruppen für die Endrunde qualifiziert hatten, fand in der Badmattenhalle das große Finale statt. Die Zuschauer sahen durchweg gute und faire Spiele, man merkte den beteiligten Mannschaften die Freude am Spiel an, nachdem das Turnier während der Corona-Zeit mehrmals abgesagt werden musste. Erfreulich war, dass es keine Verletzten gab, sodass die SMV unter dem Vorsitz von Carla Lopez und Christine Steeb der Siegermannschaft den Pokal überreichen durfte.

Hier die Platzierungen der einzelnen Teams: 1. Platz: AV 01; 2. Platz: M1 IM; 3. Platz: 2 BFM 2; 4. Platz: 2 BFM 1. Weiterhin beteiligten sich die Klassen AV 02, VABO 1, VABO 2, SBS, VABO 3, VABO 4 am Turnier.