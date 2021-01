von sk

Eine Zollkontrolle hat laut Polizei die Autofahrt eines 38-jährigen Mannes am Donnerstag, 21. Januar, gegen 11.30 Uhr, in Bad Säckingen beendet.

Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnenden Mann ein in Deutschland verhängtes Fahrverbot noch offen war. Den Führerschein hatte der Mann nie abgegeben. So wurde dieser an Ort und Stelle beschlagnahmt und Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Außerdem besteht der Verdacht, dass der Mann entgegen den Bestimmungen der Corona-Verordnung nach Deutschland einreist war.