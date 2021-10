von sk

Eine 58 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Mittwoch, 6. Oktober, gegen 9.50 Uhr, auf der Friedrichstraße in Bad Säckingen zu Fall gekommen. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Aufgrund ihrer medizinischen Versorgung konnte sie bislang nicht zum Unfallhergang gehört werden. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, zu melden.