von sk

Zwei sich entgegenfahrende Radfahrer sind am Mittwochabend, 15. September, gegen 21.20 Uhr, in Bad Säckingen zusammengestoßen. Ein 27 Jahre alter Mann und eine 53-jährige Frau befuhren auf ihren Rädern den Fahrradstreifen in der Fricktalstraße und kamen sich entgegen. Bei einer Unterführung kam es zur Kollision, wobei sich beide nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzten. Die Frau kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Mann hatte an seinem Rad kein Licht. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.