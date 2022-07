Bad Säckingen vor 4 Stunden

Fahrradfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Weil die Sattelhalterung brach, ist am Mittwochmorgen, 27. Juli 2022, gegen 06.45 Uhr, ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer in der Schulhausstraße in Bad Säckingen gestürzt.