Bad Säckingen vor 2 Stunden

Fahrerflucht: Zwei Autos bei Überholmanöver beschädigt

Bei einem gefährlichen Überholmanöver am Dienstagmittag, 7. April, in Bad Säckingen hat der Fahrer eines dunklen Geländewagens zwei andere Autos beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 14.45 Uhr war es zum Vorfall auf der B 34/Schaffhauser Straße in Höhe einer Tankstelle gekommen.