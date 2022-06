von sk

Weil er am Steuer einnickte, verursachte ein Automobilist am Mittwochnachmittag in Densbüren einen Selbstunfall. Der Lenker sowie dessen Beifahrerin wurden verletzt ins Spital gebracht, meldet die Kantonspolizei Aargau. Am Fahrzeug entstand großer Sachschaden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Ein 62-jähriger Automobilist fuhr von Densbüren in Richtung Aarau. Auf der Staffeleggstraße dürfte dieser, gemäß eigenen Aussagen, kurz eingenickt sein und die Herrschaft überdas Fahrzeug verloren haben. So kam er von der Fahrbahn ab, geriet ins Wiesland und prallte dort gegen ein Gebüsch. Der Lenker wurde leicht verletzt. Seine 60-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Beide mussten ins Spital gebracht werden.