Schulleiter Raphael Schopp und Klassenlehrer Horst Brombacher haben im Rahmen einer kleinen Feierstunde 26 Absolventen des einjährigen Berufskollegs zum Erwerb der Fachhochschulreife (1BKFH) in den Fachrichtungen Biologie, Technische Physik und Wirtschaft verabschiedet. Viele von ihnen werden nach der Sommerpause mit dem Studium an einer Fachhochschule beginnen, einige werden in ihren angestammten Beruf zurückkehren oder sich beruflich neu orientieren. Der Besuch des einjährigen Berufskollegs setzt einen mittleren Bildungsabschluss in Verbindung mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung voraus. Ein erfolgreicher Abschluss ermöglicht ein Studium an Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Nordwestschweiz. Die Gewerbeschule Bad Säckingen bietet diese Schulart mit den Profilen Technische Physik oder Biologie als einzige öffentliche Schule zwischen Freiburg und Singen an. An der Rudolf-Eberle-Schule wird hingegen das einjährige Berufskolleg mit der Fachrichtung Wirtschaft angeboten.

Eine weitere Besonderheit des Standorts Bad Säckingen besteht in der Möglichkeit, dass Schüler, die zuvor das einjährige Duale Berufskolleg der Fachrichtung Soziales (1BKST) besucht haben, bei Erreichen eines bestimmten Notenschnitts auch ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung in das einjährige Berufskolleg mit der Fachrichtung Biologie einsteigen können. Für das kommende Schuljahr gibt es noch Schulplätze.

Die Absolventen sind: Klasse 1BKFH Biologie: Adrian Lauber, Malou Noller, Berfin Sarikus, Alina Steinke, Anna-Maria Weis; Klasse 1BKFH Technik: Denis Abdi, Sina Bär, Cedric Hass, Tim Huber, Geoffrey Kiese, Hannes Kunz, Emily Maier, Paul Ochsendorf, Peter Schurian; Klasse 1BKFH Wirtschaft: Lorena Berger, Aleyna Cagliyan, Samuel Deak, Patrick Ebner, Samuel Hanser, Sveva Köpfler, Marten Lübbers, Jana Müller, Paul Neubert, Nino Pfeiffer, Gökhan Tatar, Sabrina Völkle. Einen Preis erhielt Sveva Köpfler (1BKFH Wirtschaft), ein Lob Sina Bär, Tim Huber, Alina Steinke und Sabrina Völkle.