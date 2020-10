von sk

Einst war das Gloria-Theater Bad Säckingen mit seinen 600 Sitzplätzen ein Geheimtipp unter den Musical-Verrückten. Doch nach sieben großen Eigenproduktion wie Bikini Skandal, Happy Landing und Aida und mehr als 138.000 Besuchern kann von Geheimtipp längst keine Rede mehr sein.

Mit der brandneuen Fantasy-Produktion „Tommy Tailors Traumfabrik„ sollen die bisherigen Erfolge in den Schatten gestellt werden. Am Samstag 17. Oktober 2020 feiert das neue Musical Tommy Tailors Traumfabrik Premiere. Der SÜDKURIER verlost für die Premiere unter seinen Abonnenten exklusiv zwei mal zwei Tickets.

Das neue Fantasy-Musical nimmt die Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise in die fantastische Welt „Immerwo“. Hier werden in unzähligen Traumfabriken unsere Träume hergestellt. Tommy Tailors Traumfabrik ist eine der größten in dieser skurrilen Welt voller Einhörner, Zauberer, Traumfeen und unzähliger aberwitziger Wesen, wie zum Beispiel Herb das Schweinhorn (halb Schwein, halb Einhorn).

Träume sind in Gefahr

Doch die Fabrik steckt in großen Schwierigkeiten und bald schon wird klar, das ganze Land und somit die Träume an sich sind in größter Gefahr. Auf der Bühne kann das Stück mit einer wahren Starbesetzung aufwarten. Publikumsliebling Markus Oschwald spielt Tommy Tailor, die weibliche Hauptrolle wird König-der-Löwen-Star Isata Kamara aus Hamburg übernehmen und Richard McCowen, ebenfalls bekannt aus dem “König der Löwen„, sorgt als Herb das Schweinhorn für Humor.

Der Kartenvorverkauf für das Musical Tommy Tailors Traumfabrik im Gloria-Theater Bad Säckingen läuft auf vollen Touren. Premiere feiert das Stück am Samstag, 17. Oktober 2020. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 29,90 Euro und 109,90 Euro. Weitere Infos zum Musical und zum Kartenvorverkauf im Internet (www.immerwo.de).