von Susanne Eschbach

Eva Schumacher aus Bad Säckingen hat die Sieben-Nächte-Kreuzfahrt mit TUI Cruises für zwei Personen nach Dubai und in den Oman im Gesamtwert von 5000 Euro gewonnen. Sie ist damit die Gewinnerin des Hauptpreises der elften Ausgaben des großen Weihnachtsgewinnspiels von Pro Bad Säckingen, SÜDKURIER Medienhaus und dem Hochrhein Anzeiger. Gestiftet haben den Preis das Reisebüro Bad Säckingen und das SÜDKURIER Medienhaus.

Die Preise und ihre Gewinner Hauptpreis Eva Schumacher, aus Bad Säckingen, eine siebentägige Kreuzfahrt für zwei Personen „Dubai und Oman“ im Wert von 5000 Euro, gestiftet vom Reisebüro Bad Säckingen 1. Preis Carola Cocca-Zwierza aus Bad Säckingen, zehn Geschäftsanteile à 150 Euro im Gesamtwert von 1500 Euro, gestiftet von der Volksbank Rhein-Wehra 2. Preis Martin Buchner aus Waldshut-Tiengen, ein Jahresabo Super-Kombi-Gold Fitness, Sauna und Therme im Wert von 1320 Euro, gestiftet von der Aqualon Therme Betriebs GmbH 3. Preis Darijo Pranjic aus Bad Säckingen, ein Panasonic TV im Wert von 699 Euro, gestiftet von Expert Villringer 4. Preis Cornelia Lotzgeselle aus Bad Säckingen, ein Ghost Kato MTB Universal XL im Wert von 650 Euro, gestiftet von Radsport Riedl-Leirer 5. Preis Tanja Schäuble aus Bad Säckingen, elf Goldbarren zu je einem Gramm, im Wert von 610 Euro, gestiftet von der Sparkasse Hochrhein 6. Preis Karin Meier aus Bad Säckingen, eine sechsmonatige Mitgliedschaft „All In“ (Gerätepark, Kurse, Jumping, Kampfsport, Getränke, Duschen) im Wert von 550 Euro, gestiftet von Songüls Fitness 7. Preis Rüdiger Pogalzky aus Wehr, eine Herrenuhr der Marke Dugena Kappa 7 Airtrip im Wert von 539 Euro, gestiftet von Juwelier Schwarcz 8. Preis Ana-Belen Munoz aus Stein/Säckingen, ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro, gestiftet von TUI Reisecenter Schröger GmbH 9. Preis Hannelore Hauber aus Herrischried, eine Ergonomische Stehhilfe MOVE im Wert von 469 Euro, gestiftet von Die Ruheinsel 10. Preis Barbara Seeger aus Rickenbach, ein monatliches Süßigkeiten-Abo, gültig für ein Jahr zu je 30 Euro, im Gesamtwert von 360 Euro, gestiftet von Süßwarenladen Säckinger Säckle 11. Preis Hannah Stratz aus Bad Säckingen, ein Prada-Sonnenbrillen-Set von Prada – für Sie und Ihn im Wert von 350 Euro, gestiftet von Pro Optik 12. Preis Alexandra Rütschlin aus Rheinfelden, ein Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro, gestiftet von Sport und Leitern Waßmer 13. Preis Beate Plettenberg aus Bad Säckingen, ein komplettes Outfit nach Wahl im Wert von 300 Euro, gestiftet von Jeans Road Bad Säckingen

Neben dem Hauptpreis sind 13 weitere Sachpreise verlost worden, die fast alle auch in Bad Säckingen geblieben sind. Ein Preis geht nach Rickenbach, weitere nach Wehr, Rheinfelden, nach Herrischried oder in die Schweiz. Während die Preise bisher jedes Jahr öffentlich per Zufallsgenerator in der Einkaufspassage Lohgerbe vor großem Publikum verlost worden sind, hat die Ziehung aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr lediglich in kleinem Rahmen, aber auch unter den wachen Augen des Notars Kai-Christoph Stadler, im Sitzungssaal des Rathauses stattgefunden.

Gezogen wurden die Gewinner per Zufallsgenerator, bedient durch Bürgermeister Alexander Guhl. Rechts von ihm Key-Account-Manager bei SK-ONE, die Werbevermarktungsgesellschaft des SÜDKURIER, Hubert Metzler. | Bild: Susanne Eschbach

„Ich freue mich, dass es auch einige Gewinner von auswärts gegeben hat“, sagte Vorstandsmitglied Raimund Huber vom Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen. „Das zeigt uns, wie attraktiv Bad Säckingen als Einkaufsstadt ist.“ Bürgermeister Alexander Guhl bedankte sich bei den Sponsoren. „In dieser schweren Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass solche attraktiven Preise gesponsert werden“, sagt er. Ein weiterer Dank Guhls ging an die Kunden: „Es ist schön zu sehen, dass die Kunden der Stadt die Treue halten. Der Bürgermeister hofft 2022 auf ein besseres Jahr, „damit der Einkauf wieder zu einem Erlebnis werden kann“.

Sonja Gruninger vom Reisebüro Bad Säckignen. | Bild: Susanne Eschbach

Auch Hubert Metzler, Key-Account-Manager bei SK-ONE, die Werbevermarktungsgesellschaft des SÜDKURIER, setzt auf das kommende Jahr, „damit die Kunden unsere Stadt wieder für sich entdecken können“, sagte er. „Das Weihnachtsgewinnspiel war auch in diesem Jahr wieder eine tolle Aktion mit attraktiven Preisen – und das trotz schwieriger Corona-Bedingungen für unseren heimischen Handel“, bedankte sich auch SÜDKURIER-Redakteur Markus Baier von der Lokalredaktion Bad Säckingen, und weiter:. „Gerade in dieser Situation gilt es für uns Kunden, den Handel in der Stadt zu unterstützen. Ich glaube, das Weihnachtsgewinnspiel war wieder einmal ein Garant dafür, zusätzlich Kundschaft in die Einkaufsstadt zu locken.“