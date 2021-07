von Nicolai Ernesto Kapitz

Wildcamper und vor allem ihre Hinterlassenschaften haben vor allem seit Beginn der Corona-Zeit in Zell zunehmend für Ärger gesorgt. Vor allem in den Bergdörfern Pfaffenberg und Gresgen haben sich immer wieder Wohnmobile und Wohnwagen gesammelt. Nun hat der Gemeinderat – auf einen Pfaffenberger Vorstoß hin – eine neue Polizeiverordnung beschlossen und damit eine rechtliche Grundlage geschaffen, gegen illegales Campen auch auf Privatgrundstücken vorzugehen. Erlaubt bleibt „familiäres Campen“ – aber nur, wenn ein Klo in der Nähe ist.

Wo gecampt wird, gibt es Hinterlassenschaften. Bürgermeister Peter Palme und Hauptamtsleiter Karlheinz Keller machten am Montagabend im Gemeinderat keinen Hehl daraus, dass es ihnen neben Müll vor allem um organische Hinterlassenschaften geht: „Es geht darum, dass niemandem mehr an den Zaun gepinkelt wird“, sagte Keller und stellte anschließend das Ansinnen der Verwaltung vor, derlei Vorgängen künftig vorzubeugen. Dabei ging es gar nicht so sehr um das wilde Campen an sich – das ist in Deutschland sowieso verboten. Vielmehr braucht die Stadt per Verordnung eine Handhabe, um auch das Campen auf privaten Grundstücken – auch wenn es der Besitzer ausdrücklich erlaubt – zu verhindern oder zumindest zu reglementieren. Denn auch darüber hatte es, so Peter Palme, vor allem aus Pfaffenberg Beschwerden gegeben. Palme habe derlei Dinge allerdings auch in seinem Wohnort Gresgen bereits beobachtet.

Wild campen und Unappetitliches hinterlassen – das will man weder in Zell noch in den Ortsteilen, soweit waren sich eigentlich alle einig. Entsprechend strikt war der Vorschlag der Verwaltung formuliert: Außerhalb von Campingplätzen ist im gesamten Stadtgebiet wildes Zelten, das Benutzen von Wohnwagen und Wohnmobilen sowie sonstiges Campen verboten. Grundstücksbesitzern soll es untersagt werden, Grundstücke dafür zur Verfügung zu stellen.

Nachdem es bereits im Ortschaftsrat in Pfaffenberg Kritik gab, kam es nun auch im Gemeinderat zur Debatte, und die Räte hatten dabei vor allem einen Passus in der neuen Verordnung im Blick: Dort nämlich wollte die Verwaltung festschreiben lassen, privaten Grundstücksbesitzern „familiäres Campen auf dem eigenen Grundstück“ nur dann zu erlauben, „wenn der Zugang zu stationären sanitären Einrichtungen gesichert ist“ – sprich: Wenn ein anständiges Klo für die Camper in Reichweite ist.

Das war zum Beispiel für den Pfaffenberger CDU-Stadtrat Werner Ganter ein zu krasser Eingriff in die Rechte der Grundstücksbesitzer: „Man kann einem doch nicht dermaßen in die Angelegenheiten reinschwätzen“, meinte Ganter und dachte dabei zum Beispiel an Jugendgruppen aus dem Dorf, denen er ungern die Möglichkeit verwehren wolle, etwa auf der Wiese eines Bekannten oder Verwandten zu zelten. Es müsse möglich sein, das per Aufstellen eines Dixi-Klos zu regeln, so Ganter. Auch sein Fraktionskollege Matthias Kiefer sah sich an seine eigene Jugend erinnert: „In den Sommerferien auf einem Feld bei Pfaffenberg zu zelten, das ist auch ein Stück Freiheit und Individualität. Das würden wir den Jugendlichen nehmen.“ Atzenbachs Ortsvorsteher Bernhard Karle nannte zum Beispiel die sehr zeltlagerfreudigen Jugendabteilungen von Feuerwehr oder DRK – „Zeltlager wären dann auf Gemarkung Zell gestrichen, in Hausen aber möglich“, so Karle, der den Sinn darin nicht so recht zu erkennen vermochte.

Karlheinz Keller warnte davor, „dieses Fass aufzumachen“ und zitierte aus vergleichbaren Verordnungen aus Lörrach und Schopfheim, wo recht unmissverständlich und kompromisslos jegliches Campen auch auf privaten Flächen untersagt wird. Aber auch SPD-Fraktionschef Thomas Kaiser hakte noch einmal nach: Welche Entfernung zwischen Zelt und Klo denn maßgeblich dafür sei, dass die Campenden noch einen „Zugang“ zur Toilette haben, wollte Kaiser wissen. „Sind das 100 Meter? Oder weniger?“

Schlussendlich endete die Gemeinderatsdiskussion damit, dass der Passus um den Begriff „stationär“ gekürzt wurde – es gelten also auch Dixi-Klos. Beispielsweise Jugendfeuerwehr oder Nachwuchs-DRK können also weiter auf einer zur Verfügung gestellten Wiese „familiär“ zelten, müssen sich aber um ein mobiles WC kümmern. Außerdem legte das Gremium fest, dass Campen auch auf privaten Grundstücken nur „innerhalb des Ortsbereichs“ erlaubt ist. Wer also irgendwo mitten in der Wildnis beim Campen erwischt wird, macht sich strafbar – auch wenn er das schönste Dixi-Klo der Welt aufstellt.