von Hans-Walter Mark

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“, diesem Leitwort der Sternsingeraktion fühlen sich die Harpolinger Sternsinger auch 2021 verpflichtet. Andrea Sibold und Elke Schmid-Offenburger hätten die Kinder auf ihre Aufgabe als Boten des Glaubens und der Solidarität mit hilfsbedürftigen Gleichaltrigen sehr gerne vorbereitet. Und gerne hätten die motivierten Sternsinger die Bewohner im Dorf besucht und ihre Lieder und Texte vorgetragen und den Segensspruch 20*C+M+B*21 (Christus segne dieses Haus) an die Türe geschrieben. Zur Freude der Akteure gab es bisher als Lohn für die Vorträge oft Leckereien.

Doch in diesem Jahr ist vieles anders. Aufgrund der Pandemie sind die Besuche nicht möglich. Um zu zeigen, dass die Sternsinger aktiv sind, haben sie zusammen mit den Betreuerinnen Andrea Sibold und Elke Schmid-Offenburger am Beginn des stark frequentierten Spazierweges, der „Kirschbaumallee“, an einem von ihnen geschmückten Baum ein Plakat angebracht mit den Texten, Liedern und Erklärungen zur diesjährigen Sternsingeraktion.

Spendentüte mit Aufkleber

Obwohl die Besuche ausfallen müssen, werden Sternsinger-Kinder und Erwachsene vom 2. Januar bis 6. Januar in allen Haushalten eine Spendentüte mit einem gesegneten Aufkleber in den Briefkasten werfen. Damit verbinden sie die Bitte, die Aktion finanziell zu unterstützen. Bis zum 7. Januar können die Spendentüten bei Elke Schmid-Offenburger (Moosstraße 34) oder Andrea Sibold (Moosstraße 27) abgegeben oder die Gabe auf das Sternsinger-Konto überwiesen werden. Beispielland ist im Jahr 21 die Ukraine, doch die Spenden fließen unabhängig in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Länder.