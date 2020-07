Bad Säckingen (sk) Einen großen Schritt Richtung Zukunft haben jetzt die Stadtwerke Bad Säckingen mit der Erweiterung des Heizwerk Süd getan. „Die Erweiterung des Heizwerk Süd wird ein weiterer wichtiger Meilenstein im kontinuierlichen Ausbau der Bad Säckinger Wärmeversorgung darstellen“, so der Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Säckingen, Martin Ritter.

Anfang Juli ist das neue Heizwerk auf dem Brennet-Areal in Bad Säckingen jetzt in Betrieb genommen worden. Mit der Erweiterung möchten die Stadtwerke nicht nur die Altstadt mit umweltfreundlicher Wärme versorgen, sondern werden auch in Zukunft darüber hinaus Kapazitäten zur Verfügung stellen. „Knapp vier Millionen Euro haben die Stadtwerke in die Erweiterung investiert und möchten damit weiterhin CO2 einsparen um zusätzlich das Klima schützen“, so Ritter weiter.

Bereits im Mai des vergangenen Jahres wurde mit der Erweiterung begonnen. Der Hintergrund: „Durch den Ausbau der Fernwärmeerzeugung können aus dem Heizwerk Süd jährlich rund 4200 MWh Wärme zusätzlich produziert und dadurch rund 3600 Tonnen/CO2-Emissionen gegenüber einer konventionellen Wärmeerzeugung mit Heizöl vermieden werden“, erklärt der Geschäftsführer. Um dieses Heizwerk zu erweitern musste ein Gebäudeanbau mit rund 500 Quadratmeter, verteilt auf zwei Ebenen, entstehen. Zusätzlich wurden auf dem Gelände zwei weitere, gut sichtbare Veränderungen vorgenommen.

So entstand ein 27 Meter hoher Kamin, mit zwei Metern Durchmesser und ein Warmwasserspeicher mit einer Höhe von 15,40 Meter, mit einem Durchmesser von 10,20 Meter sowie einem Speicherinhalt von einer Millionen Liter. Das Herzstück der Anlagenerweiterung bilden drei biomethanbetriebene Blockheizkraftwerke, welche mit der Bestandsanlage, zweier ebenfalls mit biomethanbetriebenen Blockheizkraftwerke, eine thermische Leistung von 6200 Kilowatt und 5700 Kilowatt elektrische Energie zur Verfügung stellen. Die Blockheizwerkkraftanlage arbeitet nach dem Prinzip der üblichen Kraft-Wärme-Kopplung, wird allerdings nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz betrieben. Sie erzeugt in rund 2460 Stunden im Jahr, 14 Gigawattstunden Strom und 15,2 Gigawattstunden Wärme aus Biomethan. Dies entspricht einem Jahresstromverbrauch von 4500 Haushalten und einem Jahreswärmeverbrauch von 1013 Einfamilienhäusern.

Der produzierte EEG-Strom wird über Transformatoren in das öffentliche Netz eingespeist. Die bei der Stromproduktion anfallende Wärmeenergie wird über das bestehende Fernwärmenetz zu den angeschlossenen Wohnungen und öffentlichen Einrichtungen transportiert. Die zusätzlich gewonnen Energie soll in den kommenden Jahren auch die Altstadt in Bad Säckingen mit Wärme versorgen.