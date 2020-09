von Karl Braun

Der Säckinger Bürger Balthasar Vogt bat im Jahr 1753 den Säckinger Gemeinderat um die Erlaubnis auf der steinernen Brücke eine Kapelle mit einer Skulptur des gegeißelten Heilands in Anlehnung an das Gnadenbild in der Wieskirche zu errichten. Diesem Wunsch wurde stattgegeben, denn sowohl der weitere geschichtliche Verlauf dieser Kapelle als auch ein Stahlstich aus dem Jahr 1914, sind dafür Beweis. Die Zeichnung des Säckingers Carl Gersbach ist nachempfunden, da bereits im Jahr 1830 der rechte Rheinarm zugeschüttet wurde. Gersbach hat sich weitgehend an historischen Fakten orientiert, wobei die Kapelle auf dem Stahlstich nicht genau mit der Kapelle an der Bergseestraße übereinstimmt. Die Gründe, warum der rechte Rhein zugeschüttet wurde, können in diesem Zusammenhang leider nicht umfänglich behandelt werden.

Das Gesuch aus Säckingen

Aus den Akten des Erzbischöflichen Ordinariats ist zu entnehmen, dass Maria Anna Baumgartner und ihr Sohn, Anton Baumgartner, Müllermeister, im Jahr 1834 darum bitten, „die auf dasiger Brücke gestandene Kapelle mit dem Bildnis des gegeißelten Heilandes versetzen zu dürfen.“ Das Erzbischöfliche Ordinariat lehnt dieses Gesuch ab: „Die alte Brückenkapelle ist hinweg, und es ist kein vorwiegender religiöser Grund vorhanden, warum sie wieder in einer Straße der Stadt oder Vorstadt hergestellt werden solle.“

Das Kreuz in der Kapelle. | Bild: Karl Braun

Diese Antwort des Ordinariates war für die Bittsteller eine herbe Enttäuschung, sie hielten aber an ihrem ursprünglichen Gesuch fest, und konnten 94 Bürger der Stadt dazu bewegen, dass der Müller Anton Baumgartner die Erlaubnis erhalte, „das Bildnis des gegeißelten Heilandes (vorher in einem Kapellchen auf der steinernen Brücke gestanden) in das unweit seinem Hause in der Vorstadt an dem Fahrweg eigenmächtig erbaut, übersetzen dürfe.“

Die Antwort aus Freiburg

Das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg antwortete auf die Bitte am 5. April 1836 ablehnend und ziemlich empört, denn mit der Unterschriftenaktion der 94 Bürger hatte das Ordinariat nicht gerechnet. Unter anderem wurde vom Ordinariat ausgeführt, es werde kein Grund für das Vorhaben gesehen „weder als örtliches Denkmal einer großen Begebenheit, weder als Bedürfnis zu einer öffentlichen Andacht, noch als besondere Zierde der Stadt“.

Ausschnitt aus dem Stahlstich von Carl Gersbach – ganz außen die Kapelle auf der Steinbrücke. | Bild: Stadtarchiv Bad Säckingen

Umso auffallender sei es aber, dass auf dem neuen Gottesacker jetzt schon seit vielen Jahren eine bis unter das Dach aufgebaute Kapelle stehe, die seit so langer Zeit weder innen noch außen ausgebaut werde. Die 94 Bittsteller sollten doch darauf ihren Bedacht richten und das vollenden, was der frühere Stadtmagistrat namens der Bürgerschaft „aus wahrem religiösen Sinn, schon vor Jahren verheißen und angefangen hat“. In der Gottesackerkapelle oder an sonst einem geeigneten Platz auf dem Gottesacker sei der geeignete Ort für das Bild „unseres leidenden Heilandes“. „Nicht aber gar dem Bildnisse unseres göttlichen Erlösers in einem elenden Kapellchen an immer morastischer Fahrstraße von meist unanständigen Umgebungen und Vorgängen eingeschlossen“. Das Ordinariat hoffe, dass der Gemeinderat über so viel „christlich religiösen Sinn und gebildete Religionskenntnisse“ verfüge, dass er sich nicht von der recht hohen Zahl der Bittsteller beeindrucken lässt und das Vorhaben ablehnt.

Es gab wohl auch Gegner des Vorhabens

Zum Sachverhalt einige klärende Bemerkungen: Die Vorgänge sind den Akten aus dem Erzbischöflichen Ordinariat entnommen, die das Stadtarchiv dankenswerter- weise zur Verfügung gestellt hat. Rückblickend betrachtet könnten die 94 Unter-schriften der Bürger Säckingens aus der Zeit 1836 die erste Unterschriftenaktion in der Stadt gewesen sein. Selbst das Ordinariat war von der hohen Zahl der Bittsteller überrascht, mit Recht, denn die Anzahl der Unterzeichneten dürfte für die damals kleine Stadt doch erheblich gewesen sein. Aufgrund einiger Argumente unter anderem hinsichtlich der „morastischen Fahrstraße“ und der „meist unanständigen Umgebung“, hat das Ordinariat von einheimischen Personen Auskünfte eingeholt, um den Standort abfällig darzustellen. Vermutlich hat es auch Gegner gegeben, die eine Umsetzung der Kapelle verhindern wollten, was bei diesem Vorhaben durchaus verständlich erscheint.

Bürger finanzieren die Versetzung

Der Begriff „Gottesacker“ bezieht sich auf die Verlegung des Friedhofs von der Nordseite des Münsters an seinen heutigen Platz hinter dem Schlosspark im Jahr 1815. Ob das Ordinariat das Bittgesuch mit den 94 Unterschriften letztendlich akzeptiert hat, oder ob sich die Bürger über die Ablehnung hinweggesetzt haben, geht aus den Akten nicht hervor. Der Gemeinderat konnte die Argumente des Ordinariats allerdings nicht nachvollziehen. Tatsache ist, dass die Umsetzung der Kapelle von der steinernen Brücke an die Bergseestraße von Bürgern mit eigenen Mitteln finanziert wurde, daher ist sie noch heute in Privatbesitz. Das Bildnis des gegeißelten Heilands ist auf Ansinnen des Ordinariats in die Rosenkranzkapelle des Aufriedhofs, direkt an der Begrenzungsmauer, aufgestellt worden.

Die Kapelle in der Bergseestraße wirkt unscheinbar in der bebauten Umgebung. Zum Niveau des Kapellenbodens führen zwei Stufen hinunter, da das Mauerwerk vom Erdreich umgeben ist, sonst wäre sie etwas höher. Ob das mächtige Kreuz für die kleine Kapelle extra angefertigt wurde, oder es von einem liturgischen Raum dort hin versetzt wurde, ist nicht bekannt. Der Korpus mit dem gesenkten leidenden Haupt Christi ist ein beeindruckendes künstlerisches Meisterwerk und wird in die Zeit des 19 Jahrhunderts datiert. Leider gibt es aber über den Künstler dieses wertvollen Werkes keine Informationen.