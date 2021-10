In Wallbach befindet sich nur die Verwaltung, die notwendigen Rechenzentren sind in ganz Deutschland verteilt und untereinander vernetzt (Karlsruhe, Nürnberg, Falkenstein, Hüllhorst). Alle Rechenzentren sind hochmodern und ISO Zertifiziert als Garant für Ausfallsicherheit und Schutz vor Fremdzugriffen abgesichert.

WebbhostOne bietet EU-DSGVO konforme digitale Lösungen für Geschäfts- und Privatkunden aus aller Welt an. Die Grundlage für Stabilität und Sicherheit der Dienste schaffen gleich mehrere hochmoderne, ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland. „Wir sind stolz auf unseren Kundensupport“, so Andreas Weigert weiter. So ist werktags eine Antwortzeit innerhalb von zwei Stunden garantiert. „Es werden keine anonymen Callcenter oder Aushilfskräfte eingesetzt“, so der Firmeninhaber weiter. Der Support durch Fachinformatiker, Linux Administratoren, das heißt, von erfahrenen Personen durchgeführt. „Und das an 365 Tagen im Jahr“, verspricht Andreas Weigert. Der Webhoster legt größten Wert auf Service und Kundenzufriedenheit. Regionalität und Nachhaltigkeit wird seit der Gründung gelebt. Nicht nur bei den Servern, sondern auch beim Betrieb des Büros. So sind auch mehrere Mitarbeiter in der freiwilligen Feuerwehr aktiv und werden durch das Unternehmen und das Mitarbeiterteam dabei unterstützt, wenn es personell eng wird und die Kollegen fehlen.

In der Hosting Branche geschätzt und groß geworden durch den guten und schnellen Support, ist das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet worden. „Wir sind einer der wenigen Mittelständler, der sich nicht von großen Konzernen aufkaufen ließ“, betont es der Firmeninhaber. So stellt das Unternehmen nicht nur die Technik bereit (Webspace, Domain, Software) sondern gestaltet nun auch unter anderem für Kleingewerbekunden und Handwerker komplette Webseiten und pflegt diese - ohne teure Agentur.

Wallbach (ska) Die WebhostOne GmbH hat jetzt ihren Firmensitz von Bad Säckingen nach Wallbach in die Rheinvogtstraße 7 verlegt. Der 1998 gegründete Webhoster ist auf Internetdienste spezialisiert und bietet eine breite Produktpalette wie Webhosting, Domains, E-Mail, Webdesign bis hin zu Linux- und Windows Businessservern an. „Obwohl wir global agieren, sind wir im Herzen ein lokales Unternehmen, und fühlen uns mit der Region verbunden“, erklärt Firmeninhaber Andreas Weigert.

Wallbach (ska) Ob in der Freizeit als Hobby oder organisiert im Verein. Im KÖ2 dreht sich seit 23 Jahren alles um Dart und Billard. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Peggy Dürnberger, die Seele des KÖ2, und ihr Team heißen ihre Gäste willkommen und bieten einen Treffpunkt für Jung und Alt, in dem auch Meisterschaften im Dart für Profis oder Hobbyspieler ausgetragen werden. Bisher war das KÖ2 noch in Bad Säckingen an der B34 untergebracht. Jetzt ist es in Wallbach in der Rheinvogtstraße 7 zu finden und ab Samstag, 9. Oktober, wieder für alle Gäste da.

Auf rund 500 Quadratmetern stehen bis zu zehn Dartgeräte und bis zu sechs Steeldart-Geräte. „Je nachdem was gebraucht wird“, erklärt Peggy Dürnberger. Hinzu kommen neun Billardtische, die auch im voraus reserviert werden können. In regelmäßigen Abständen finden verschiedene Meisterschaften im Dart statt. Immerhin gibt es in Bad Säckingen eine aktive Szene mit sieben Teams und rund 100 eingetragene Spielern. Das KÖ2 ist das Vereinslokal der Spieler, die dort auch zum Training regelmäßig anzutreffen sind. Aber auch wer den Sport „einfach so“ betreiben möchte, ist stets willkommen. „Nebwen den offiziellen Meisterschaften für die Liga, gibt es bei uns auch Jedermann-Turniere oder 24-Stunden-Dartturniere“, erklärt Peggy Dürnberger. Und manchmal ist es auch eine lustige Frauenrunde, die die Pfeile an die Scheibe wirft.

Whisky, Cocktails, Bier, Wein oder alkoholfreie Getränke stehen auf der Karte des KÖ2. Im Restaurant ist genügend Platz und bei einer größeren Runde werden einfach die Tische zusammengestellt. Auch auf der Terrasse dürfen bis zu 40 Gäste die Sonne, mit Blick in die Natur, genießen. Vor dem Haus stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Geöffnet ist das KÖ2 täglich ab 16 Uhr. Lediglich der Sonntag ist ein Ruhetag.