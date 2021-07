Bad Säckingen (ska) Pünktliche Fertigstellung und Betriebsaufnahme am 3. Mai, die geplanten Baukosten von rund 3,7 Millionen wurden leicht unterschritten und der Bestand der Kindergartenplätze der über Dreijährigen in Bad Säckingen ist gesichert. Die Stadtverwaltung als Bauherr und der Verein St. Vincentius als Träger der Kindertagesstätte St. Christophorus haben allen Grund sich zu freuen.

„Fehlende Kindergartenplätze in Bad Säckingen ist ein Thema, dass bereits seit vielen Jahren unter den Nägeln brennt“, so Bürgermeister Alexander Guhl. Der Bau der neuen Kindertagesstätte steht eng in Verbindung mit dem Gesundheitscampus. „Der Campus ist in Bad Säckingen das größte Bauvorhaben und die Kindertagesstätte ist das erste Gebäude, dass im Zuge dieser Maßnahme fertiggestellt worden ist. Mit der Kita neben dem neuen Campus gelingt es der Stadt Bad Säckingen, Familie und Beruf zu vereinbaren. „Während die Eltern arbeiten, sind die Kinder in der Kita bestens versorgt“, verspricht Alexander Guhl.

In vier Gruppen können künftig insgesamt 80 Kinder in der neuen Einrichtung untergebracht und betreut werden. Wobei zunächst nur drei Gruppen an den Start gegangen sind. In zwei Gruppen werden die über Dreijährigen betreut und in zunächst einer Gruppe die Kinder ab einem Jahr. Hinzu kommt ein Tageselternangebot im oberen Geschoss der Einrichtung. Damit kam die Stadt dem Wunsch des Bad Säckinger Tageselternvereins entgegen, denen immer geeignete Räume für die Betreuung von Tageskindern gefehlt haben. „Nicht alle Tageseltern möchten die Kinder bei sich zu Hause betreuen“, so der Bürgermeister. Darum steht jetzt auch in diesem Bereich eine Möglichkeit zur Verfügung. Der Bereich der Tageseltern befindet sich zwar im gleichen Gebäude, ist aber getrennt von den Kindern der Tagesstätte untergebracht.

Für Alexander Guhl war es wichtig, dass eine Einrichtung geplant und realisiert worden ist, die erweiterungsfähig ist: „Als Stadt ist es von Interesse, dass genügend Tageselternplätze angeboten werden können“. „Diese Räume sind so konzipiert, dass sie auch als Wohnung genutzt werden könnten“, erklärt der zuständige Planer, Architekt Franz Michler.

„Ich freue mich, dass alles so geklappt hat“, so Guhl weiter. 2010 hatte die Stadt, bei zwei Millionen Euro Gesamtkosten für Kindergärten, 1,36 Millionen selbst getragen. 2020 waren es bereits 5,2 Millionen Euro Gesamtkosten, wovon die Stadt 3,2 Millionen Euro finanziert hat. „Das zeigt, dass die Stadt das Thema Kindergärten sehr ernst nimmt“, sagt der Bürgermeister. „Die Stadt kann sich zu Recht kinderfreundlich nennen.“

„Eine der schönsten Aufgaben eines Architekten ist es, einen Kindergarten zu planen“, so Architekt Franz Michler. Er hatte viel Freude an dieser Arbeit, wie an dem Farbkonzept innen und außen der Kita, in fröhlichem rosa und mint zu sehen ist. Jedem Gruppenraum sind auch sanitäre Anlagen angeschlossen. Somit ist gewährleistet, dass die Erzieherinnen die Kinder immer im Blick haben. Es gibt ein Kunstzimmer, wo die Kinder die Farben für sich entdecken können. Aber auch an ein Forschungszimmer mit Mikroskop und weiteren Experimenten ist gedacht worden. Ein Musikzimmer gibt es und eine Bibliothek. Naturwissenschaften ist das Hauptthema der Einrichtung. „Bei uns dreht sich alles um den Lebensraum Mensch“, erklärt die künftige Leiterin des „St. Christophorus“, Susanne Deleu-Schulke.

Sie ist bereits seit November in Bad Säckingen und ist schon früh in die Umsetzung des Kindergartenkonzepts mit einbezogen worden. „Ich habe eine angenehme und tolle Zusammenarbeit sowohl mit dem Architekten als auch der Stadtverwaltung erfahren“, erklärt sie. Besonders gefreut hat es sie, dass ihre Wünsche so unkompliziert berücksichtigt worden seien. Zum Konzept gehöre es auch, dass die Kinder ihre Zeit in der Kindertagesstätte nutzen können, das Haus in ihrem eigenen Tempo zu erobern.