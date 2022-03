von sk

Erneut kam es in Bad Säckingen zur Sachbeschädigung an Schulgebäuden. Wie die Polizei mitteilt, waren zwischen Freitag und Montag zwei Schulen an der Zähringer Straße betroffen. An der Werner-Kirchhofer-Realschule wurden zwei Scheiben beim Lehrerzimmer eingeschlagen. Dabei entstand Sachschaden von rund 700 Euro. Bei der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule wurde die Fensterscheibe des Schulpavillons beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Bereits vergangene Woche war hier ein Schiebefenster am Spielkiosk eingeschlagen und damit Sachschaden von zirka 350 Euro verursacht worden. Am vorvergangenen Wochenende waren an der Werner-Kirchhofer-Realschule sechs Scheiben demoliert worden, der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) ermittelt.

Auto in der Rothauskurve übersehen – 20.000 Euro Sachschaden

Von Murg kommend befuhr am Dienstag gegen 14 Uhr ein 70 Jahre alter Mann die L 154 mit seinem Honda Richtung Bad Säckingen und beabsichtigte bei der Einmündung auf die B 34 einzufahren. Dabei übersah er laut Polizei eine von links kommende Renault Clio Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von jeweils rund 10.000 Euro verursacht wurde. Der Honda-Fahrer blieb unverletzt, die Clio-Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.