von sk

Nach der Ankündigung des Bundesgesundheitsministers in dieser Woche, wonach es ganz sicher keine Schließung von Kulturstätten im kommenden Winter geben wird, zeigen sich die Verantwortlichen des Gloria-Theaters in Bad Säckingen erleichtert. Damit haben die Gäste und Künstler Planungssicherheit und können sich ganz auf die kommende Saison 2022/2023 freuen.

Das Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ kehrt für alle, die es wegen der Pandemie noch nicht sehen konnten, nochmals zurück. Und auch viele andere Höhepunkte stehen auf dem Spielplan. Tickets sind bereits buchbar.

„Jetzt können wir voll durchstarten“

“Das ist die Nachricht, auf die wir als Teil der Kulturbranche, die von der Pandemie schwer gebeutelt ist, gewartet haben,“ sagt Alexander Dieterle, kaufmännischer Direktor des Gloria-Theaters, “jetzt können wir voll durchstarten und das machen, was wir am besten können. Die Sicherheit unserer Gäste und des Personals steht dabei selbstverständlich auch weiterhin an oberster Stelle“.

Gloria-Tickets Erhältlich sind Tickets direkt im Gloria-­Theater, über das Kartentelefon unter 07761/6490, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online.

„Wir standen immer bereit“

Bereits in den zurückliegenden zwei Corona-Jahren hatte das Theaterhaus an der Bad Säckinger Friedrichstraße immer gespielt, wenn es die Pandemie zuließ. “Wir standen immer bereit, setzten die Maßnahmen gewissenhaft um und das kam bei den Zuschauern sehr gut an,“ erinnert sich Intendant Jochen Frank Schmidt, “zwar spielten wir wegen der Maßnahmen oft vor sehr ausgedünnten Rängen, aber die Gäste wussten es sehr zu schätzen, dass wir ihnen für einige Stunden etwas besonderes boten.“

Bereits im April und Mai diesen Jahres kehrte wieder Normalität in das Theaterleben ein. Der Saal war wieder ausverkauft und die Stimmung auf Vorkrisenniveau. Seit Juni wird die spielfreie Zeit genutzt, um die Lüftungs- und Heizungsanlage des Gloria-Theaters auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Modernste Filtersysteme werden dann zusätzliche Sicherheit bringen.