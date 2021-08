von Susanne Eschbach

So ein Bürgermeister hat einiges zu erzählen. Erst recht, wenn er 32 Jahre lang das Oberhaupt einer Stadt war. Obwohl zwischen dem Ende seiner Amtszeit inzwischen einige Jahre liegen, hat sich Günther Nufer noch einmal an seinen heimischen Schreibtisch gesetzt, die Foto- und Erinnerungskiste hervorgeholt und in 32 vergangenen Amtsjahren gekramt. Herausgekommen ist ein Büchlein voll heiterer Anekdoten. „Es passieren immer wieder Sachen“, so Günther Nufer bei der Vorstellung seines neuen Buches „Grüß Gott, Herr Bürgermeister“.

So war er in Bad Säckingen geschätzt und bekannt bei seinen Bürgern, doch auf den vielen Reisen im In- und Ausland musste er seinen Titel hier und da schon seinem Sitznachbarn überlassen, der irgendwie ein wenig mehr nach Bürgermeister ausgesehen hat. „Doch haben mich diese Sachen nicht aus der Bahn geworfen“, erklärt er. Im Gegenteil: Konnte sich die politische Prominenz des Landes vielleicht nicht immer an die Worte Nufers erinnern, die er irgendwann mal gesagt hat, so blieb sein Spiel auf der Handharmonika für viele unvergessen.

In seinem neuen Buch lässt der Altbürgermeister noch einmal seinen Auftritt auf dem Diebsturm Revue passieren, wo er anlässlich des 50-jährigen Landesjubiläums das Badnerlied gesungen hatte, der später im Fernsehen gezeigt worden ist. Lebendig auch die Erinnerungen an den Gemeinderatschor unter der Leitung von Franz Xaver Schmerbeck. In besonderer Erinnerung ist Nufer die Audienz bei Papst Johannes Paul II, als eine Delegation aus Bad Säckingen die päpstliche Tanne nach Rom transportiert hatte.

Bekannt für Schlagfertigkeit

Bekannt war Günther Nufer auch für seine Schlagfertigkeit. So wurde ihm von einem Gesundheitsbeauftragten aus dem Nachbarkreis vorgeworfen, Nufer würde die HIV-Gesundheitsvorsorge boykottieren, weil er angeblich verboten hat, Kondomautomaten in den Kliniken aufzuhängen. „Ich habe damals lediglich Zigarettenautomaten verboten“, erinnert er sich heute noch. Kurzerhand hat er dann eine Pressemitteilung verfasst, dass Bad Säckingen zu diesem Thema eine Vorreiterrolle inne habe. Denn statt wie bisher Pralinen und „Bad Säckinger Heilwasser“, fänden die Klinikpatienten inzwischen drei Kondome, bedruckt mit einem Trompeter, auf ihrem Nachttisch vor. Eine Pressemitteilung mit bundesweitem Echo. „Lediglich die Bild-Zeitung fand die Geschichte viel zu schön um wahr zu sein“.

Herausgebracht hat Günther Nufer sein Buch über einen Selbstverlag. Zu kaufen gibt es das Buch in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiss“ und online über nufer@pt-schule.com Aktuell arbeitet Günther Nufer an seinem nächsten Buch: „Im Wald und auf der Heide“ wird er seine Erinnerungen aus Jagd und der Jäger erzählen.