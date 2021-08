von Richard Kaiser

Manche Personen, die am Münsterplatz ein Schild entdecken, das auf das dazugehörige Restaurant „Zum Schwarzem Walfisch“ hinweist, fragen sich verwundert, was es mit dieser Namensgebung auf sich hat. Auf ein verirrtes Tier dieser Gattung im unweit vorbeifließenden Rhein kann die Bezeichnung wohl nicht zurückzuführen sein. Scheffel-Freunde sowie ehemalige Universitäts- und Hochschulabsolventen, die einer Studentenverbindung angehörten, sehen indessen einen Zusammenhang zum Korporationslied „Im schwarzen Walfisch zu Askalon“, das von keinem Geringeren als Joseph Victor von Scheffel getextet wurde.

Seit einiger Zeit schon schlummert das erste schwarze Walfischgebäude im Dornröschenschlaf. | Bild: Richard Kaiser

Dem Bad Säckinger Ehrenbürger Joseph Victor von Scheffel (1826 bis 1886), der bekanntlich 1850/51 im Säckinger Bezirksamt als Amtsrevisor tätig war und 1853 auf der italienischen Insel Capri den historischen Roman „Der Trompeter von Säckingen“ verfasste, ist auch das Werk „Gaudeamus“ zu verdanken, das sein 1854 gereimtes Studentenlied „Im schwarzen Walfisch zu Askalon“ enthält, dem er allerdings den Titel „Altassyrisch“ gab.

Die erste Schankwirtschaft mit der Bezeichnung „Zum schwarzen Walfisch“ war von 1872 bis 1919 im Gebäude an der Einmündung der Rheinbadstraße in die Steinbrückstraße. | Bild: Richard Kaiser

In Askalon, eine assyrische Metropole am Mittelmeer, heute besser als israelische Stadt Ashquelon bekannt, stand vormals das Gasthaus „Schwarzer Walfisch“. Dort verweilte einst ein Mann, der nach dreitägigem Trink- und Speiseaufenthalt seine Rechnung, die er in Keilschrift auf sechs Ziegelsteinen erhielt, nicht bezahlen konnte, weil er sein Geld bereits in Ninive ausgegeben hatte. Ein nubischer Hausknecht warf den Gast folglich vor die Tür, mit dem Hinweis, dass es sich in diesem Wirtshaus nur dann vergnügt leben lässt, wenn man seine Zeche bar bezahlt.

Das Studentenlied Das Studentenlied „Im schwarzen Walfisch zu Askalon“ von Joseph Victor von Scheffel (1826 bis 1886) ist insgesamt acht Strophen lang. In der ersten Strophe heißt es noch: „da trank ein Mann drei Tage lang“, in der zweiten bereits: „da sprach der Wirt: „Halt an! Der trinkt von meinem Dattelsaft mehr als er zahlen kann.“ In der dritten Strophe kommt die Rechnung und in der vierten offenbart der Trinker, dass er nicht zahlen kann und wird in der fünften rausgeworfen. Doch dann kommt er in der sechsten Strophe zur Hintertür wieder herein und trinkt in der siebten Strophe „wacker fort“.

Als in der Trompeterstadt 1872 im Eckhaus an der Einmündung der Rheinbad- in die Steinbrückstraße eine Gastwirtschaft eingerichtet wurde, hatten zahlreiche Säckinger Scheffel-Anhänger erfolgreich darauf hingewirkt, ihr die Bezeichnung „Zum schwarzen Walfisch“ zu geben. Sie wählten alsdann das Gasthaus zu ihrem Stammlokal, und vier Jahre später gründeten dort zwölf honorige Männer die „Walfischia-Gesellschaft Säckingen“. Als 1919 Simon Pickard in dem Gebäude ein Textilfachgeschäft eröffnete, endete der Schankbetrieb. Daraufhin wurde 1928 die Bezeichnung „Zum schwarzen Walfisch“ auf das Gasthaus „Zur Goldenen Laus“ übertragen, das am oberen Ende der Steinbrückstraße stand. Dieses Lokal wurde 1955 abgerissen, und 1998 besann man sich wieder auf die ehemalige Säckinger Traditionsgaststätte, indem der Name „Zum schwarzen Walfisch“ auf den heutigen Gastbetrieb am Münsterplatz übertragen und damit wiederbelebt wurde.

Von 1928 bis 1955 war der „Schwarze Walfisch“ an der Ecke Steinbrückstraße/Waldshuter Straße daheim. | Bild: Richard Kaiser

Die Walfischia-Gesellschaft fand nach dem Niedergang ihres Vereinslokals zuerst im „Knopf“ und ab 1921 im ersten Stock des Gasthauses „Zum Schwert“ in der Rheinbrückstraße einen neuen Tagungsort. Dort war vermutlich bis 1650 ein Teil des Franziskanerinnenklosters untergebracht.

„Die Wale“, wie sich die Mitglieder der Walfischia-Gesellschaft seit 1886 nennen (denn der Wal ist kein Fisch, sondern ein Säugetier), richteten ihre Unterkunft in mehreren Etappen denkmalgerecht ein und Scheffels Studentenlied „Im schwarzen Walfisch zu Askalon“ gehört noch immer zum bevorzugten Liedgut der noch heute existiertenden „Walfischia-Gesellschaft Bad Säckingen“.