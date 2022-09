von vonWerner Huff

Kurz nach 12 Uhr betrat der junge Mann das Kaufhaus, wollte sich umsehen und irgendwas kaufen. Extra zum Bummel war er in eine neue Jeans geschlüpft. Eine von dreien, die er, so seine Schilderung, ein Jahr zuvor in einem anderen Geschäft gekauft, aber noch nie getragen hatte. Kaum war er auf der Rolltreppe nach oben, als eine Verkäuferin ihn forsch aufforderte, mit ihr zu kommen. Ein noch an der Hose des Kunden hängendes Etikett erweckte in ihr den Verdacht, dass der Mann das neue Beinkleid im Kaufhaus übergestreift hatte und sich, ohne zu zahlen, auf und davon machen wollte. Die Hose musste er in einer Umkleidekabine fallen lassen, und nur mit einem Slip bekleidet traute er sich über eine halbe Stunde lang nicht aus dieser Zelle.

Mitarbeiter suchen vermeintlich alte Hose

Währenddessen suchten die Angestellten des Hauses nach der vom vermeintlichen Dieb gegen die Jeans ausgetauschten Hose. Die musste ja irgendwo liegen. Erst als alles Suchen vergebens war, glaubte die Verkäuferin den Einlassungen des Mannes, die Hose woanders gekauft zu haben. Einen Tag später zeigte der 30-Jährige die Verantwortlichen des Kaufhauses wegen falscher Verdächtigung und Nötigung bei der Polizei an und konnte glaubhaft versichern, die Hose vor rund einem Jahr in einem anderen Geschäft gekauft zu haben. Der Haken an der Geschichte war allein das Etikett. Den Zufall, dass es noch an der Hose hing, so der Mann, habe er bei der erstmaligen Benutzung der Jeans einfach übersehen.

Waldshut-Tiengen Vermisst: Wer hat die 74-Jährige aus Albbruck gesehen? Das könnte Sie auch interessieren

Problem dabei: Das Bad Säckinger Kaufhaus hatte das gleiche Etikett und auch die gleichen Hosen wie das andere Geschäft. Konnte man also der übereifrigen Verkäuferin einen Vorwurf machen? Das hatte die Staatsanwaltschaft zu entscheiden, an die die Anzeige weitergeleitet wurde.