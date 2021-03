Bad Säckingen Nur für Abonnenten vor 41 Minuten

Ergebnisse Landtagswahl: In Bad Säckingen triumphieren die Grünen, CDU und SPD stürzen ab

Die Grünen bauen in Bad Säckingen bei der Landtagswahl ihre Dominanz in Bad Säckingen, der zweitgrößten Stadt im Kreis Waldshut, weiter aus. Sie sind nun fast doppelt so stark wie die CDU, die auf nur noch 20 Prozent kommt. Die SPD behauptet sich trotz schwerer Verluste auf Rang drei, die AfD kommt nur auf den fünften Platz.