Alle haben bestanden! 16 Absolventen der Ergotherapieschule und drei Absolventen der Massageschule wurden am Donnerstagabend verabschiedet. Auch Verwandte und Freunde waren bei der Abschlussfeier in der Sporthalle der Akademie für Gesundheitsberufe dabei.

„Auf Sie kann man stolz sein“, beglückwünschte der Geschäftsführer der Akademie Günther Nufer die Absolventen zu ihren guten Ergebnissen. In seiner Rede betonte er die Herausforderungen, die Hochschule jährlich zu meistern hat. So müssten sie neben einer Verringerung des Schulgelds auch immer um die Anerkennung und um genug Anwärter für die Massageschule kämpfen, erklärte er. „Wir haben eine Art Reanimationsprogramm gemacht“, so Nufer. Mit Erfolg, wie man es an dem Strahlen der Absolventen und deren Wegbegleitern erkennen konnte.

Sichtlich schwer fiel den beiden Schulleiterinnen Sandra Zulauf und Victoria Finkbeiner der Abschied von ihren Schülern. In ihrer Rede beschrieb Zulauf, Schulleiterin der Ergotherapieschule, den herausfordernden Weg der Schüler bis zu ihrem Abschluss, dem „Höhepunkt dieser Ausbildung“, so Zulauf. Prägend sei besonders der Lockdown gewesen, der auch die Bildung einer Klassengemeinschaft erschwert habe. Doch sie betonte auch: „Man hat gesehen, dass Sie sich alle persönlich weiterentwickelt haben.“ Dazu hatten neben der Praktikumsphase auch gemeinsame Gruppenbildungsaktivitäten beigetragen.

Didem Kutlutürk Jahrgangsbester

Nach der dreijährigen Ausbildung waren es letztendlich 16 Absolventen, denen die Schulleiterin ihre Zeugnisse und Berufsurkunden überreichte. Sieben von ihnen werden für ein halbes Jahr noch einen berufsbegleitenden Bachelor an ihre Ausbildung anhängen. Die beste Leistung erzielte Didem Kutlutürk.

Die Absolventen Die Absolventen der Ergotherapieschule sind Charlotte Arend, Clarissa Baldischwieler, Sonia Berger, Anja Häusel, Sophia Huber, Lena Jensen, Milena John, David Käthny, Lea Keser, Didem Kutlutürk, Rebecca Nadolny, Lara Schäfer, Larissa Schneider, Nele Steffan, Marie Wehrle und Szintia Zupanek. Die Absolventen der Massageschule sind Charlotte Gann, Vincenzo Lo Giudice und Leonie Werder.

„Von acht Schülern habe ich noch drei ins Finale gebracht“, verkündete Victoria Finkbeiner, Schulleiterin der Massageschule, in ihrer Rede mit einem Schmunzeln und bewunderte die Disziplin der drei Absolventen. Aufgrund sehr homogener Prüfungsergebnisse gab es für alle drei eine Auszeichnung von ihr. „Ich habe drei Beste“, freute sich Finkbeiner über die guten Ergebnisse und überreichte den Absolventen neben ihren Urkunden auch jeweils eine Medaille. Bevor die Absolventen ins Berufsleben starten können, müssen sie nach ihrer zweijährigen Ausbildung zum Masseur und medizinischem Bademeister noch ein halbjähriges Anerkennungspraktikum absolvieren.

Emotionaler Abschied

Zuletzt gab es außerdem von den Absolventen ein nicht weniger emotionales Dankeschön an das Lehrpersonal und die Dozenten nutzten die Chance, sich persönlich zu verabschieden. Auf alle Gäste wartete im Anschluss an den offiziellen Teil ein Büfett, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Im Rahmen der Abschlussfeier wurde auch die Dozentin Ingeborg Teipel verabschiedet.