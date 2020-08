Fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren stehen laut Polizei im Verdacht, Ende Juni die Strandbar am Bad Säckinger Rheinuferweg angezündet zu haben.

Die Polizei hat jetzt einen Erfolg bei den Ermittlungen gegen nächtlichen Vandalismus erzielt. Ende Juni wurden nachts die Strandbar am Rheinuferweg in Bad Säckingen und etliche Blumenkübel in der Innenstadt verwüstet. Jetzt hat die Polizei