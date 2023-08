Ein Bad Säckinger Friseurmeister stylt im September bei der New York Fashion Week Models für deren Auftritte auf dem Laufsteg. Timon Schneider ist zusammen mit 32 weiteren Hairstylisten aus ganz Deutschland vom 6. bis 11. September bei der viermal jährlich stattfindenden Modewoche für Damen- und Herrenmode dabei. Sie gilt neben London, Paris und Mailand als eine der weltweit vier bedeutendsten Modewochen.

Einladung vom Creative Director der Fashion Week

Möglich machten den Trip nach New York Fashion Week Creative Director Gary Baker und Grenzenlos, eine Friseur-Initiative der drei international tätigen Friseurunternehmer Hussein Saleh, Maher Aslan und Robert Zimmermann. Sie bereiteten die 33 deutschen Kolleginnen und Kollegen in einem Seminar auf die Aufgabe vor. Gary Baker kam hierfür persönlich aus Kalifornien nach Hannover, um die Hairstylisten für ihren Einsatz im September zu trainieren. „Und das war kein Zuckerschlecken, sondern anstrengend für alle“, so Grenzenlos in einer Pressemitteilung.

In 60 Shows präsentieren die Modedesigner ihre Entwürfe

In mehr als 60 Haupt-Shows präsentieren die wohl wichtigsten und allen bekannten Modedesigner ihre zielgebenden Trends, ihre neuen Frühjahr-/Sommer-Kollektionen den Medien, Einkäufern und Stars der Mode- und Showbranche aus aller Welt, die in der „front row“, der ersten Reihe, eng zusammenrücken, so Grenzenlos.

Timon Schneider sieht New York als große Chance

Der Bad Säckinger Friseurmeister sieht für sich die New York Fashion Week als ganz besondere Chance: „Es ist eine echte Herausforderung, denn es geht da nicht nur um Haare, sondern um die Schnittstelle von Fashion und Haaren für das Model und vor allem für den Designer. Ich freue mich sehr auf all die Eindrücke und die Menschen, die mich dort erwarten.“ Schneider sieht die Fashion Week auch als Chance, die von ihm entwickelten Holsta-Taschen zukünftig auch in Amerika zu vertreiben. 2021 gründete er sein Unternehmen Holsta Offical und produziert seither stylische und praktische Arbeitstaschen für Friseure.

Seit 2014 betreibt er seinen eigenen Salon in Bad Säckingen

Der Friseurmeister wurde 1989 in Rheinfelden geboren. 2008 legte er erfolgreich seine Gesellellenprüfung ab. Nach seinem Zivildienst in einer Behindertenwerkstatt arbeitete er zunächst bei Intercoiffure Oliver Jeschke in Lörrach, bis er von 2010 bis 2011 für ein Sabbatical-Jahr Paraguay, Brasilien, Argentinien und Italien besuchte. Er startete danach sein Berufsleben zunächst bei Sandrea Lörrach Friseur und legte 2012 erfolgreich seine Meisterprüfung ab. Danach begann er bei Hiemer Coiffure in Bad Säckingen, übernahm diesen Salon im Jahr 2014 und benannte ihn in Timons Kopfschmuck um. Er beschäftigt in seinem Salon inzwischen sieben Mitarbeiter.