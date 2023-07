Ein Jahr nach der Gründung des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes der Malteser haben die ersten Familienbegleiter ihre Ausbildung beendet und sind jetzt im Rahmen einer feierlichen Entsendungsfeier offiziell ernannt worden. Sie nehmen ab sofort ihre Arbeit in Familien mit einem schwerstkranken Kind im Landkreis Waldshut auf.

Insgesamt acht Monate lang sind die insgesamt elf Familienbegleiterinnen von Verena Berg, Referentin der Malteser Hospizarbeit in der Erzdiözese Freiburg und Stefanie Schneider, Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospiz im Landkreis Waldshut, im Rahmen eines Qualifizierungskurses auf ihre Aufgaben vorbereitet worden. „Es ist mir ein Anliegen, dass Familien mit schwerkranken Kind oder Elternteil ein bisschen Normalität ermöglicht wird, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird und die Familienbegleiterinnen unterstützt werden um Zeit, Ruhe und ein bisschen Lebensfreude zu den Kindern und Jugendlichen zu bringen“, so Koordinatorin Stefanie Schneider.

Derzeit sind im Landkreis Waldshut rund 200 Kinder und Jugendliche von einer lebenslimitierenden oder chronisch voranschreitenden Erkrankung betroffen. „Und somit auch deren Familien“, erklärt Verena Berg. Fünf Jahre nachdem im Landkreis Lörrach der erste ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst vom Malteser Hilfsdienst seine Arbeit aufgenommen hat, wurde jetzt auch im Landkreis Waldshut solch ein ambulanter Dienst eingerichtet, der ausschließlich mit ehrenamtlichen Helfern arbeitet. Bisher sind die Familien aus dem Landkreis Waldshut von dem Dienst im Nachbarlandkreis betreut worden. Doch längst ist klar: Soll die Betreuung längerfristig sein, benötigt es kurze Wege.

Mit der neuen Einrichtung im Landkreis Waldshut wird eine weitere Lücke zwischen Freiburg und dem Bodensee geschlossen. „Bisher waren die Landkreise Lörrach, Waldshut bis zum Bodensee ein weißes Feld auf der Karte“, informierte Elisabeth Freifrau Spies von Büllesheim, Leiterin der Malteser in der Erzdiözese Freiburg. „Doch die Anfragen häuften sich in unserem Hospizdienst in Freiburg. “Was ein sterbenskrankes Kind für ein Familiensystem – Eltern, Geschwister und Freunde – bedeutet, ist für Nichtbetroffene schwer nachvollziehbar“, erklärt Verena Berg. „Der gesamte familiäre Alltag ist durch die Erkrankung des Kindes oder Jugendlichen geprägt und wird danach ausgerichtet.“ Nicht selten kommen Geschwisterkinder zu kurz und das Familiensystem gerät an seine Grenzen. Und genau da greift die Arbeit der Ehrenamtlichen.

Die Helfer haben keine pflegerischen oder medizinischen Aufgaben. Es geht alleine darum, Zeit zu schenken und damit diese Familien zu entlasten. „Das kann ein Ausflug mit den Geschwisterkindern sein oder eine Betreuung, damit die Mutter vielleicht mal zum Friseur kann“, zählt Freifrau Spies von Büllesheim, auf. Die Helfer begleiten die Kinder und junge Menschen bereits ab der Diagnose, spenden Trost und geben Halt oder konkrete Hilfe bei der Bewältigung des Alltags

„Sie, jede Einzelne von Ihnen ist ein großes, großes Geschenk für uns“, so die Leiterin der Malteser in der Erzdiözese Freiburg. Durch die Arbeit der Familienbegleiterinnen werde Gastfreundschaft und Nächstenliebe in den Familien erfahrbar.