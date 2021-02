Rickenbach (psc) Björn Engel ist seit 20 Jahren beruflich in der Kältetechnik beschäftigt, hat sich also ein Rundum-Wissen angeeignet.

Das Leistungsspektrum von Engel Kältetechnik umfasst Erneuerbare Kältetechnik, gewerbliche Kältetechnik, Klimaanlagen, EDV-Klimatisierung sowie Prozesskühlung. Einbau, Wartung und allfällige Reparatur der Anlagen sind Bestandteil eines Auftrags. „Wir planen, installieren und warten Klimaanlagen in kleinen und großen Räumen – in Großraumbüros, in Lager- und Produktionshallen, Praxen, Kliniken und Verkaufsräumen“, erklärt Björn Engel. Er hat das passende Klimakonzept zur Hand, wenn es um die Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs von Server, Computer und Peripheriegeräten geht. Auch in der Prozesskühlung hat Engel Kältetechnik die Nase vorn: Um die Qualität der Erzeugnisse zu gewährleisten, sind Kaltwasseranlagen, die die Produktionsmaschinen zuverlässig mit Kälteleistung versorgen, vonnöten. Wird ein neues Kühl- oder Tiefkühlhaus oder neue Kühlmöbel geplant, ist Engel Kältetechnik der richtige Ansprechpartner. Was sich das Unternehmen auch auf die Fahne geschrieben hat, sind zukunftsorientierte Kältetechniklösungen. Darunter sind kältetechnische Einrichtungen zu verstehen, die ausschließlich mit „natürlichen“ Kältemitteln betrieben werden – also Kältemittel, die in natürlichen Prozessen entstehen. Der Einsatz natürlicher Kältemittel reduziert den jeweiligen CO2 -Fußabdruck.