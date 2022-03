von Michael Gottstein

Gute Freundschaften bewähren sich gerade in Notlagen: Als Bad Säckingens süditalienische Partnerstadt Santeramo in Colle vor etwa zwei Jahren schwer von der ersten Corona-Welle getroffen worden war, leisteten die Bürger Bad Säckingens schnell Hilfe und sammelte mehr als 12.000 Euro ein. Dafür stellten die Präsidialämter Italiens und Deutschlands eine Urkunde aus, die Bürgermeister Alexander Guhl am Mittwoch dem Vorsitzenden des Freundeskreises Santeramo, Bernhard Griesser, sowie Frank van Veen überreichte.

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella und sein deutscher Amtskollege Frank-Walter Steinmeier würdigen damit den „Beitrag beider Städte zur Förderung der deutsch-italienischen Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene“. Alexander Guhl erinnerte im Lichte der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine daran, dass die Freundschaft zwischen Staaten in Europa eben nicht so selbstverständlich sei, wie man lange geglaubt habe, sondern stets gepflegt werden müsse. „Aber Städtepartnerschaften sind nicht dazu da, dass sich die Offiziellen von Zeit zu Zeit am Büfett treffen, vielmehr müssen sie von den Bürgern getragen werden.“

Abendstunden in Santeramo mit mediterraner Stimmung vor dem Rathaus (Archivbild). | Bild: Obermeyer, Justus

Zu Beginn des Jahres 2020 gingen schockierende Bilder von unzähligen Corona-Toten und völlig überlasteten Krankenhäusern in Italien um die Welt. Der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens lag zwar im Norden, aber die wirtschaftlichen Auswirkungen waren im weniger entwickelten Süden dramatisch. Wegen der strengen Auflagen mussten zahlreiche kleine Geschäfte schließen, viele überlebten den Lockdown ökonomisch nicht.

Santeramo Die Stadt Santeramo in Colle liegt in Apulien und zählt gut 26.000 Einwohner; seit 1985 ist sie mit Bad Säckingen partnerschaftlich verbunden. Der Freundeskreis wurde 1986 gegründet, sein Vorsitzender ist Bernhard Griesser. Kontakt per Telefon 07761/504 01 oder per E-Mail (bgriesser@gmx.net).

In Italien ist der Sozialstaat weniger ausgebaut als in anderen europäischen Ländern, und Menschen in Notlagen verlassen sich auf ihre Familien – doch mit dem Lockdown brach die Existenzgrundlage vieler kleiner Selbstständiger weg. Wegen der zahlreichen privaten Kontakte, die im Laufe der mehr als 30-jährigen Städtepartnerschaft gewachsen waren, wusste man in Bad Säckingen über die schwierige Lage in Santeramo und Apulien gut Bescheid.

Die stellvertretenden Bürgermeister Maria Anna Labarile und Frank van Veen riefen daher zu Spenden auf und wurden erhört: Der Freundeskreis Santeramo spendete 1500 Euro, der Freundeskreis Sanary gab 1000 Euro (in Frankreich wurde das Geld nicht benötigt), die Stadt Bad Säckingen machte mit, und viele Bürger zeigten sich großzügig. So kamen insgesamt mehr als 12.000 Euro zusammen, mit denen Maria Anna Labarile Güter des alltäglichen Bedarfs kaufte und etwa 160 Not leidende Familien versorgte. „Solidarität ist der Gedanke, der unseren Verein trägt“, sagte Bernhard Griesser, und Guhl dankte allen Organisatoren und Spendern für die schnelle, unbürokratische Hilfe.