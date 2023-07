Zwölf Spielstationen und 15 Infostände erwarten am Samstag, 8. Juli, ab 10 Uhr im Badmattenpark auf Besucher. Weiter gibt es einen großen Flohmarkt und das Bezirks-Mini-Handballturnier.

Auf der Bühne gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Musiker Marion, eine Zaubershow mit Olli Zaubert und einen Auftritt der Gruppen der Tanzschule Unicorn. Das Abendprogramm bestreiten Singer-Songwriter Julian Jost und das Eventduo Julia und Felix. Beendet wird der Abend traditionell mit der Feuer-Lightshow des Zirkus Papperlapapp.

Das Festprogramm

Eröffnung ist um 10 Uhr mit Bürgermeister Alexander Guhl. Dem folgt direkt im Anschluss der Kinderchor der Weihermattenschule.

Um 10.30 Uhr laufen die Mannschaften für das Bezirks-Mini-Handballturnier ein.

Von 12 bis 14.30 Uhr unterhält Musiker Mario die Gäste mit Rockmusik. Danach ist die Siegerehrung des Handballturniers.

Um 14.45 Uhr betritt Olli Zaubert mit seiner Zaubershow die Bühne. Er wird auch den ganzen Tag über im Park unterwegs sein und die Kinder mit seiner Ballonkunst begeistern.

Ab 16 Uhr zeigen die Tanzgruppen der Tanzschule Unicorn ihr Können, dem um 17.30 Uhr der Auftritt des Musikers Julian Joist folgt.

Ab 20.30 Uhr steht das Eventduo Julia und Felix auf der Bühne.

Um 22.15 Uhr beschließt dann der Zirkus Papperlapapp mit seiner Feuer-Lightshow das Fest.

Plastikfrei und mit CO 2 -Ausgleich

Seit 30 Jahren organisieren die DJK-Handballer das Badmattenfest in dem Park, der dem Fest den Namen gegeben hat. Auch anfänglich fand das Fest nur am Samstag statt. Seit 2007 ist auch die Stadt Bad Säckingen mit dabei, und im Laufe der Jahre entwickelte sich nicht nur ein zweitägiges, sondern auch nachhaltiges Fest. Auf Plastik wird verzichtet, eine Baumpflanzaktion sorgt für den CO 2 -Ausgleich.

Corona und die Inflation, aber auch Wechsel im Organisationsteam der DJK-Handballer, haben es den Mitgliedern in den vergangenen Jahren nicht leicht gemacht. „Es war Zeit, dass wir das Fest wieder stattfinden lassen“, erklärt Jürgen Helfer vom DJK-Handballverein. „Und wir freuen uns auch wieder darauf.“

In diesem Jahr wird im Badmattenpark wieder nachhaltig und fröhlich gefeiert. Auf dem Bild die Organisatoren (von links) Stephan Huber, Sonja Langer und Jürgen Helfer vom DJK Handball sowie Umweltreferent Ralf Däubler. Bild: Susanne Eschbach | Bild: Susanne Eschbach

Bereits seit Monaten sind die Handballer mit Unterstützung der Stadt Bad Säckingen und der Agenda 2000 dabei, das Programm auf die Beine zu stellen. „Leider standen uns nicht so viele Helfer wie gewohnt zur Seite, dass wir das Fest wieder über zwei Tage stattfinden lassen können“, so Jürgen Helfer weiter.

Flohmarkt und Verpflegung

Den Festbesuchern soll es dennoch an nichts fehlen. Neben den Infoständen und dem Spieleparcours, der sich über den gesamten Badmattenpark verteilt, ist auch für reichlich Verpflegung gesorgt. Für den großen Flohmarkt gibt es bereits rund 60 Anmeldungen.

Mangels Parkplätzen empfehlen die Veranstalter, das Fest mit öffentlichen Verkehrsmitteln, per Rad oder zu Fuß zu besuchen.