von Susanne Eschbach

Nachdem der Neujahrsball in der Wallbacher Flößerhalle hat zweimal wegen Corona ausfallen müssen, wird nun am 7. Januar erstmals wieder getanzt werden.

Für Ortsvorsteher Fred Thelen war es damals wie heute wichtig, eine Veranstaltung anzubieten, auf der zu Livemusik getanzt werden kann. Um bürokratische Hürden zu umgehen, hatte Thelen bereits 2020 mit dem Förderverein des FC Wallbach einen Partner gefunden, der diesen Neujahrsball veranstaltet. Von Beginn im Jahr 2015 an hatten die Kicker bereits fast professionell auch die Bewirtung übernommen.

Eine Tombola wird durch die Jugendabteilung des FC Wallbach organisiert. Für den Neujahrsball wurde die einheimische Band „Music-Point“ verpflichtet. Beim Buffet wird es keine Experimente geben, denn es wird einmal mehr von der Bad Säckinger Osteria Bar Eden angerichtet. Für einen Höhepunktt soll der Zirkus Papperlapapp vom Caritasverband Hochrhein mit einem abwechslungsreichen Programm sorgen.

Eintritt inklusive Sektempfang und Buffet 55 Euro. Eintrittskarten mit Tischreservierungen gibt es beim Tourismus- und Kulturamt in der Waldshuter Straße 20 sowie in der Ortsverwaltung Wallbach und an der Abendkasse. Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr.