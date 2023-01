Heiraten ohne Pandemie-Beschränkungen – das war im vergangenen Jahr 2022 endlich wieder möglich. Und dennoch, der erwartete Boom im Standesamt Bad Säckingen blieb aus. Kurioserweise heirateten nicht mehr Paare in der Stadt als in den beiden vorangegangen Corona-Jahren. Im letzten Jahr wurden 151 Ehen beurkundet, 2021 haben sich 152 Paare das Ja-Wort gegeben.

Gleichwohl bleibt die Zahl auf hohem Niveau und die Heiratsfreude in der Trompeterstadt „ungetrübt“, wie Standesbeamtin Ursula Schöneich informierte. Denn Anfragen von Heiratswilligen gab es offenbar mehr: „Leider konnten wir nicht so viele Termine annehmen, wie es vielleicht gewünscht gewesen wäre, da es einen krankheitsbedingten Ausfall in den Sommermonaten zu verkraften galt“, so Ursula Schöneich.

Wechsel im Standesamt Im neuen Jahr wird es einen personellen Wechsel im Standesamt geben. Standesbeamtin Ursula Schöneich geht zum 31. Januar in den Ruhestand und Petra Sonnenmoser wird die Sachbereichsleitung Personenstandswesen als Nachfolgerin übernehmen. Damit ist das Standesamt mit drei Standesbeamten (Petra Sonnenmoser, Ursula Asal, Stefanie Zander) und drei Eheschließungsstandesbeamten (Ursula Schöneich, Cristina Scholz, Fred Thelen) gut aufgestellt und für die kommenden Hochzeiten gut gerüstet.

Laufenburg Fachkräftemangel führt zu Besetzungsverfahren ohne Bewerber Das könnte Sie auch interessieren

Hochzeit im Schlosspark bleibt der Renner

Denn grundsätzlich geben sich Brautpaare aus der ganzen Region gerne in Bad Säckingen das Ja-Wort. Ursula Schöneich weiß auch warum: Der Schlosspark habe nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt. Die Konzertmuschel mit Trauungen unter freiem Himmel, die Orangerie, der Diebsturm und ab und an das Bootshaus seien sehr beliebt, berichtet die Standesbeamtin und fügt hinzu: „Die Hochzeiter schätzen am meisten am Schlosspark, dass sie hier auch die Gelegenheit haben, einen kleinen Apero anschließend an die Hochzeit abzuhalten. Man kann gleich feiern, ohne die Lokalität wechseln zu müssen.“ Zur Zeit laufen bereits die Termin-Reservierungen für das neue Jahr 2023 auf Hochtouren.

Der Schlosspark mit dem romantischen Diebsturm ist für Paare ein beliebter Ort, um sich zu verheiraten. | Bild: Kanele, Susanne

Welches Heiratsdatum war besonders gefragt?

Besonders beliebt sind im Jahresverlauf die so genannten Schnapszahlen. Das war im letzten Jahr der 22.2.2022. Da war das Standesamt ausgebucht, obwohl es sich um einen Wochentag handelte. Am 2.2.2022 gab es hingegen nur eine Trauung.

Bad Säckingen 2.2.22 oder 22.2.22 – welches Datum ist bei Hochzeitspaaren beliebter? Das könnte Sie auch interessieren

Standesamt in Zahlen Unter anderem stellte das Standesamt Bad Säckingen im vergangenen Jahr 1600 Geburtsurkunden aus, 1000 Sterbeurkunden, 570 Eheurkunden, Bescheinigungen über Namensänderungen oder Registerausdrucke, 1000 Nacherfassungen von Geburtenregistern, zwei Mutterschaftsanerkennungen und 19 nachträgliche Namensbestimmungen von Ehegatten.

2022 starben mehr Menschen als im Vorjahr

Auf dem Standesamt Bad Säckingen wurden im Jahr 2022 161 Sterbefälle verzeichnet. Das sind 32 Sterbefälle mehr als im Jahr zuvor (129). Im ersten Coronajahr 2020 gab es 152 Sterbefälle, in den Jahren davor lag die Zahl in der Regel um die 120.

Hochrhein Zweite Coronawelle trifft Krematorien: Bis zu 60 Prozent der Toten sind Covid-Opfer Das könnte Sie auch interessieren

Immer mehr werdende Mütter gehen in die Schweiz

Da die beiden Krankenhäuser auf deutscher Seite zwischen Waldshut und Lörrach überlaufen sind, weichen immer mehr Elternpaare zur Entbindung in die Schweiz aus, weiß Standesbeamtin Schöneich. Ihre Erfahrung: Viele dieser Elternpaare kommen anschließend zur Nachbeurkundung auf das Standesamt am Wohnort, um deutsche Geburtsurkunden zu beantragen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Von daher gab es 34 Nachbeurkundungen auf dem Bad Säckinger Standesamt.

Kirchenaustritte auf Rekordniveau

Im vergangenen Jahr erklärten 225 Personen beim hiesigen Standesamt ihren Austritt aus einer Kirche. Schöneich: „Das ist ein neuer Rekord.“ So viele Kirchenaustritte habe es noch nie gegeben. Das Jahr davor seien es noch 48 Austritte weniger gewesen (177 Personen). Im Jahr 2020 erklärten beim hiesigen Standesamt 130 Personen ihren Austritt aus einer Kirche.

Namensänderungen

Für Bad Säckingen und die Verwaltungsgemeinschaft Rickenbach, Herrischried und Murg nimmt das Bad Säckinger Standesamt in der Funktion als Untere Verwaltungsbehörde auch das Sachgebiet der Namensänderungen wahr. Für dieses Verfahren muss die betroffene Person einen speziellen Antrag auf Namensänderung stellen, der gebührenpflichtig ist und nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes auch genehmigt wird, so Ursula Schöneich. Dieses Verfahren sei nicht zu verwechseln mit der Wiederannahme eines Geburtsnamens zum Beispiel nach einer Scheidung. Im vergangenen Jahr haben vier Personen ihren Vornamen geändert.