von Maria Schlageter

Wir gehen auf Abstand. Unseren Mitmenschen begegnen wir mittlerweile automatisch mit Distanz und alles was außerhalb der eigenen vier Wände erledigt werden muss, sollte am besten schnell und kontaktlos funktionieren. Auseinandergehen ist das neue normal. Gestern aber sind die römisch-katholischen Bad Säckinger zusammengekommen, in einem gemeinsamen Zuhause – mit Abstand zwar, aber dennoch miteinander.

Denn ein Zuhause, das kann vieles sein. Ein Ort, eine Person, eine ganz bestimmte Umgebung. Was aber immer das gleiche ist, ist das geborgene Gefühl, das ein Zuhause ausdrückt. Ein Gefühl, das die Mitglieder der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg am Sonntag zurückgewonnen haben, als sie nach vielen Wochen zum ersten Mal wieder gemeinsam Gottesdienst im Fridolinsmünster gefeiert haben.

Gottesdienstbesucher Bernhard Brecht: „Es war außergewöhnlich, aber schön. Vor allem die Eucharistiefeier, das ist ein wichtiger Aspekt. Obwohl mir als Mitglied des Münsterchores natürlich der Gesang gefehlt hat.“ | Bild: Maria Schlageter

Viele der Kirchenbesucher waren alleine gekommen, einige zu zweit, zwei Familien haben in den vorderen Reihen ihren Platz gefunden. Während der Einlass mit den typischen Abstandsmarkierungen und die Kommunikation mit den Platzanweisern nach der obligatorischen Händedesinfektion noch etwas einsam gewirkt haben, hatte das gemeinsame Feiern des Gottesdienstes trotzdem etwas Erhabenes. Man war sich wieder nah, obwohl der nächste Sitznachbar schräg gegenüber und eine Reihe weiter vorne saß.

„In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen“, zitierte Dekan Peter Berg eine bekannte Aussage Jesus aus dem Johannes-Evangelium, die der Münsterpfarrer paradigmatisch auf die aktuelle Situation auslegte. Diese Botschaft gelte insbesondere auch für das irdische Leben, so Berg, der dieses Mal nicht umringt von Ministranten predigte. Es sei die Sehnsucht nach Heimat, was die Menschen in den vergangenen Wochen umgetrieben habe. Und das sei mehr, als der plakative Slogan „Bleibt daheim“. Heimat, so Berg, sei dort, wo die Menschen ihre Sorgen abgeben können. Und dort, wo die Menschen zusammenkommen. Mit dem ersten Gottesdienst und insbesondere der ersten Eucharistiefeier seit Corona ist das gelungen.

Gottesdienstbesucherin Zitta Hieke: „Ich habe den Gottesdienst sehr positiv empfunden, auch die Organisation war gut. Es ist toll, dass es wieder die Möglichkeit gibt die Gemeinschaft zu erleben.“ | Bild: Maria Schlageter

„Es ist einfach schön, wieder Gottesdienst feiern zu dürfen. Wir haben in den vergangenen Wochen über Livestreams Gottesdienste erlebt, aber das ist nicht das selbe“, sagten Ottmar und Silvia Huber, die nach der Feier glücklich in die Sonntagssonne blinzelten und damit das allgemeine Gefühl ausdrückten: Es war schön, man ist froh in diesem Rahmen wieder zusammenkommen zu dürfen.

Theologiestudent Florian Hein: „Ich finde den Gottesdienst unter diesen Umständen spannend zu erleben, auch weil die Auflagen ein komisches Gefühl geben. Aber wir haben etwas Gewohntes zurück. Es ist schön, dass die Gottesdienste wieder stattfinden.“ | Bild: Maria Schlageter

Knapp 70 Menschen waren zum Gottesdienst um 10.30 Uhr gekommen. So war das Fridolinsmünster zur sonntäglichen Primetime bis zu den hinteren Reihen besetzt, denn 100 Besucher hätten es maximal sein dürfen. „Es hat alles super funktioniert. Wir mussten niemanden zurechtweisen“, sagte Florian Hein, der bei der Seelsorgeeinheit sein Praxissemster absolviert und bei der Organisation, sowie der Durchführung der Hygieneauflagen mitgearbeitet hat.

Auch wenn nun einiges anders war, als es die Kirchengänger bisher gewohnt waren, war es trotzdem nicht schlecht. Anstelle von Weihwasser gibt es jetzt Desinfektionsmittel. Der Friedensgruß muss ohne Händedruck ausgekommen, dafür reicht heute ein zugewandter Blick, der ebenso ausdrückt „Du bist Zuhause, hier ist Heimat.“