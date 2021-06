von Maria Schlageter

Hochrhein – Es ist geschafft: Vergangene Woche ging für mehr als 300 Jugendliche in der Region die schriftliche Prüfungsphase an den Real-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen zu Ende. Die Erleichterung, die üblicherweise danach einsetzt, ist in diesem Schuljahr deutlicher spürbar als in manch anderen Jahren. Denn neben der Aufregung darüber, wie wohl die Aufgabenstellung sein wird, war die Spannung angesichts der Corona-Auflagen fast ebenso groß. Die Testung der Abschlussklassen, die Aufteilung der Räume, die Einhaltung des Mindestabstands, das regelmäßige Lüften – der Schulalltag und mit ihm auch der Prüfungsablauf gleichen einer logistischen Meisterleistung, die die Schulen zwischen Wehr und Laufenburg aber erfolgreich meistern. Zumindest aus organisatorischer Sicht fällt das Fazit der Abschlussprüfungen 2021 allgemein positiv aus.

Wie fällt das Fazit an den Schulen aus?

„Es ist alles gut gelaufen und gab keine coronabedingten Ausfälle. In dieser Hinsicht waren die Prüfungen stressfrei“, berichtet Ricarda Hellmann, Leiterin der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen. Vereinzelt stehen noch Nachschreibe-Klausuren an – allerdings unabhängig von Corona, wie Janine Regel-Zachmann von der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg unterstreicht: „Das ist normal. Wir hatten 120 Prüflinge, da gehören krankheitsbedingte Ausfälle auch ohne Corona dazu.“

Wie kamen die Schüler mit den Corona-Bedingungen zurecht?

Obgleich durch die Auflagen ein klarer Mehraufwand hinsichtlich der Raum- und Aufsichtskapazitäten von den Schulen gefordert war, tatsächlich neu sind die Abläufe auf 1,50 Meter Abstand nicht. „Grundsätzlich sind die Schüler an die Regelungen gewohnt. Der Unterricht findet unter diesen Bedingungen statt und auch die Probeklausuren haben so stattgefunden“, erklärt Christine Rutschmann, Rektorin der Hans-Thoma-Schule in Bad Säckingen. Hinzu kommt, dass die diesjährigen Abschlussschüler es überhaupt nicht kennen eine Prüfung unter anderen Umständen zu schreiben.

„Sie haben keine Vergleichswerte. Es war für alle die erste Prüfung dieser Art“, sagt Marianne Husemann von der Gemeinschaftsschule Hotzenwald. In mancher Hinsicht haben die Corona-Vorschriften sogar zu einer entspannteren Prüfungsatmosphäre unter den aktuellen Umständen beigetragen: Die Mehrheit der Prüflinge im Kreis hat sich am Vortag der Prüfungen freiwillig auf das Virus testen lassen – allesamt mit negativem Ergebnis. „Diese Gewissheit nimmt die Angst vor Ansteckungen“, so Christine Rutschmann.

Wie haben die Schüler die Situation gemeistert?

Während für die Lehrkräfte nun mit den Korrekturen die eigentliche Arbeit ansteht, sind die Schüler – wie alle Jahrgänge vor und nach ihnen – erst einmal glücklich darüber, dass es vorbei ist. Denn auch während einer Pandemie verliert eine Abschlussprüfung nicht ihren Leistungscharakter. Vor allem die Realschüler waren aufgrund der neu eingeführten Prüfungsordnung herausgefordert.

„Einfach war es nicht. Aber es waren alle Schüler sehr konzentriert und haben das in ihrem Sinne gut erledigt“, schildert Petra Thiesen, Rektorin der Realschule in Wehr, ihren Eindruck. Am letzten Prüfungstag durften ihre Schüler mit alkoholfreiem Sekt unter freiem Himmel anstoßen – eine Tradition auf dem Wehrer Schulhof, die sogar Corona trotzt, wie Thiesen erklärt. „Wir haben das vor ein paar Jahren eingeführt. Das wir das dieses Jahr trotz allem machen konnten war besonders schön.“

Was sagen die Schulleiterinnen?

