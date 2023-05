Vögel zwitschern, Bienchen summen und von irgendwoher ertönt das dumpfe Brummen eines Rasenmähers: Frühling liegt in der Luft. Endlich! Nach einem gefühlt viel zu langen Winterschlaf geht es auch in Bad Säckingen wieder lebendiger zu. Endlich Sonne, endlich warm, endlich Eiswetter. Himmel und Kinderaugen vor den Eisdielen strahlen um die Wette.

Groß und Klein reihen sich vor dem Eiscafé Dolomiti in Bad Säckingen in die Schlange ein und warten auf die süße Kugel. | Bild: Anna-Lena Lauber

Nach dem etwas verspäteten Start in die Frühlingssaison lockt die Sonne die Menschen in Scharen nach draußen. Sie tummeln sich in der Fußgängerzone, schlendern am Rhein entlang oder genießen die warmen Sonnenstrahlen auf einer Bank im Schlosspark. Mit dem schönen Wetter zieht auch wieder das Leben in die Stadt.

Trotz steigender Preise für eine Kugel: Die Eisdielen in der Bad Säckinger Innenstadt waren diese Woche gut gefüllt. | Bild: Anna-Lena Lauber

Die aktuelle Wetterlage

Hoch „Tina“ bescherte Bad Säckingen mit 25,4°C am Donnerstag 4. Mai, den ersten Sommertag (ab 25°C) des Jahres. Letztes Jahr mussten die Bad Säckinger bis zum 10. Mai mit 25,3°C warten. Aber das war es vorerst mit den 25-Gradtemperaturen, denn ab dem Wochenende müssen wir uns zum Vorteil der Vegetation und des Grundwasserspiegels auf wechselhaftes Wetter mit einzelnen Gewittern einstellen.

Ein Trost: Die Tagestemperaturen um 20°C sind jedoch durchaus T-Shirt und kurze Hosen tauglich. Übrigens: Noch etwas Sommertags Statistik der letzten Jahre: die meisten Sommertage hatte das Jahr 2018 (112), die wenigsten Sommertage 2008 (58).

Die warmen Sonnenstrahlen locken zahlreiche Menschen in die Stadt: In der Fußgängerzone herrschte diese Woche reges Treiben. | Bild: Anna-Lena Lauber

Blumen, Bienen und Bier

Mit dem Fahrrad aus der Schweiz angereist: Die vier Freunde aus Kaiseraugst genießen das schöne Wetter auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen und gönnen sich eine erfrischende Abkühlung. Von links: Harry Wild, Vinzenz Deutsch, Peter Probst und Franco. | Bild: Anna-Lena Lauber

Selbst von weiter her zieht es Ausflügler nach Bad Säckingen: Die vier Freunde Peter Probst, Harry Wild, Vinzenz Deutsch und Franco sind mit dem Fahrrad aus Kaiseraugst angereist. Mit einem kühlen Hellen haben sie es sich auf dem Münsterplatz bequem gemacht und genießen das schöne Wetter in der Stadt, bevor die Heimreise ansteht. Teils seit 65 Jahren sind die Freunde schon mit dem Fahrrad unterwegs. 3000 bis 4000 Kilometer legen sie dabei jeweils im Jahr zurück – beachtlich. Neben dem Fahrradfahren können die aktiven Herren bei dem schönen Wetter endlich wieder ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen: Fischen, Drechseln, Gartenarbeit und Handwerk.

Peter Probst freut sich besonders auf die Klänge des Frühlings: „Wenn die Vögeli pfiefe und die Bienle brumme“. Das Beste am Frühling? Da sind sie sich einig: Die Wärme, das schöne Wetter und die Geselligkeit. Im Winter könnten sie zwar auch in munterer Runde zusammenhocken, aber – das fügen sie lachend hinzu – „der Durst geht im Winter zurück“.

Genießen das schöne Wetter am liebsten in der Natur: Eva Mettler, Alé Veigel und ihr Mann Alexander beobachten die zwitschernden Vögel im Schlosspark. | Bild: Anna-Lena Lauber

Gäste zieht es ins traumhafte Ambiente des Schlossparks

Doch nicht nur der belebte Münsterplatz zieht Besucher an, auch in die ruhigeren Ecken Bad Säckingens verschlägt es einige. Eva Mettler, Alé Veigel und ihr Mann Alexander genießen das traumhafte Ambiente im Schlosspark. Mit dem Zug sind sie aus Lauchringen angereist. Am liebsten sind die drei in der Natur unterwegs, lauschen den Klängen von Vögeln, bestaunen Bäume und die bunten Pflanzen – fernab vom Trubel der Menschenmengen.

Seit 30 Jahren sein kleines Paradies: Der ehemalige Ordnungsamtsleiter der Trompeterstadt, Anton Büdel, genießt den bislang wärmsten Tag des Jahres in seinem Schrebergarten. Hier lehnt er an seinen Feigenbaum. Aus dessen Früchten macht er sogar eigenen Feigenlikör. | Bild: Anna-Lena Lauber

Besonders gut in Bad Säckingen gefällt ihnen der Schlosspark – eine Ruheoase mitten in der Stadt. Alé Veigel lobt dabei besonders die Sauberkeit der Grünanlage: „Es ist wichtig, dass die Natur sauber bleibt, damit die Tiere nicht zu Schaden kommen“, sagt sie. Bei schönem Wetter gehe sie am liebsten in die Natur und fahre Tandem mit ihrem Mann. Das Schöne für sie am Frühling? Die Blumen, dass alles neu wird, das Lebendige. Auch einen Tipp haben die drei parat: Den Frühling bewusst, achtsam und in Ruhe genießen, denn was wissen wir schon, was morgen ist?

Schönes Wetter heißt auch Gartenarbeit

Während einige in der Sonne dösen, sind andere aktiv: Schönes Wetter heißt auch Arbeit im Garten – so auch für Anton Büdel. Der ehemalige Ordnungsamtsleiter der Trompeterstadt hat sich vor 30 Jahren mit seinem Schrebergarten ein kleines Paradies geschaffen. Unter anderem ein Apfelbaum, ein Feigenbaum und diverse Sträucher und Blumen schmücken die Wohlfühloase. Selbst kleinste Bewohner heißt er in einem selbstgebauten Insektenhotel aus einem alten Schrank im Schrebergarten willkommen.

Anton Büdel vor seinem selbstgebauten Insektenhotel. Einige kleine Bewohner haben sich schon eingenistet. | Bild: Anna-Lena Lauber

Doch Garten bedeutet nicht nur Arbeit, sondern auch Genuss: Gemütlich unterm Baum ein Buch lesen und mit Freunden im Grünen zusammensitzen – das zählt zu seinen Lieblingsbeschäftigungen bei schönem Wetter.

Palmen und Wetter sorgen beinahe für Urlaubsfeeling: Die Sonne lockte zahlreiche Passanten in die Stadt. | Bild: Anna-Lena Lauber

Das Beste am Frühling für Anton Büdel: „Die Farben, die satten Grüntöne“, und er fügt dann noch schmunzelnd hinzu: „Und Spargel natürlich.“