Die letzte Fürstäbtissin des Säckinger Damenstiftes, Maria Anna von Hornstein-Göffingen, gehört einer zwar untergegangenen Epoche an, aber die kluge und mutige Frau fasziniert die Nachwelt bis heute. So konnte die Leiterin des Hochrheinmuseums im Schloss Schönau, Jasmin Rauhaus-Höpfer, bei Beendigung der Ausstellung am Samstag ein positives Fazit der viereinhalbmonatigen Zeit ziehen, die dem 300. Geburtstag der Fürstäbtissin gewidmet war.

Durch die fünfte Wechselausstellung seit 2021 sei das Schloss als Kultur-, Erlebnis- und Bildungsort lebendig geworden. Rauhaus-Höpfer dankte den Haupt- und Ehrenamtlichen, die zum Gelingen beigetragen hatten, vor allem Stadtarchivarin Eveline Klein, dem Tourismus- und Kulturamt, dem Instrumentenmuseum und den Leihgebern. Die Präsentation habe sogar Besucher aus Freiburg, Basel, dem Stuttgarter Raum und Villingen angezogen. Vorträge von Adelheid Lang und Rosemarie Boos-Baumgartner belegten, dass die Stiftsdamen auch Interesse am Theater, an Kleidung und Süßigkeiten hatten und sich auf Heilkräuter verstanden. Die Autorin Sandhya Hasswani widmete der Fürstäbtissin einen historischen Roman, und Karl Braun sowie Richard Kaiser lieferten Textbeiträge. Adelheid Enderle würdigte auch Maria Annas Vorgängerinnen. Die Feier zum 300. Geburtstag Anfang Juli zog Hunderte von Gästen an, wobei der Verein Plaisir d‘Histoire die Mode des Rokokos wiederaufleben ließ.

In der Ausstellung war auch dieses Altersporträt der Fürstäbtissin zu sehen. | Bild: Michael Gottstein

Passend zum Abschluss der Ausstellung blickte Eveline Klein auf die letzten Jahre des Stiftes zurück. 1785 verhinderte die Äbtissin die drohende Auflösung des Stiftes, indem sie Kaiser Joseph II. an den Eid des Hauses Habsburg, dem Stift Schutz und Schirm zu bieten, erinnerte. Doch die aristokratische Gesellschaftsordnung, in der Worte und Appelle an Ehre und Eide politische Entscheidungen verhindern konnten, ging zu Ende. Der moderne Verwaltungsstaat etablierte sich. Diese Zeitläufe konnte die Fürstäbtissin nicht mehr beeinflussen.

Neue Ausstellung Die Ausstellung zur letzten Fürstäbtissin Maria Anna von Hornstein-Göffingen im Schloss Schönau dauerte von Mitte Mai bis Ende September. Im November beginnt dort die Ausstellung zum 450. Jubiläum der Holzbrücke. Das Hochrheinmuseum im Schloss ist zwischen April und Oktober donnerstags bis sonntags von 14 und 17 Uhr geöffnet. Von November bis März öffnet das Museum donnerstags und sonntags, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Nach der Französischen Revolution erlebte Säckingen die Stationierung österreichischer Truppen und die Besetzung durch französisches Militär. Daher ließ sie 1792 Kirchenschatz und -archiv sowie den Fridolinsschrein nach Klingnau in Sicherheit bringen. Weil sie bereits 70 Jahre alt war und die eventuelle Wahl einer Nachfolgerin in diesen turbulenten Zeiten schwierig gewesen wäre, bot sie Prinzessin Johanna von Oettingen-Spielberg die Stelle der Koadjutorin an. Beim Frieden von Lunéville fiel das Fricktal erst an Frankreich, dann an die Schweiz, was dem Stift einen massiven wirtschaftlichen Verlust bescherte. Im Frieden von Pressburg, der 1805 den Dritten Koalitionskrieg beendete, wurden Säckingen und der Breisgau dem Kurfürsten und späteren Großherzog von Baden zugeschlagen, sehr zum Unwillen des Stiftes und nicht weniger Menschen.

Der verschuldete Badische Staat zog kirchliche Immobilien, Güter und auch Kirchenschätze ein, sofern sie einen materiellen Wert hatten. „Dass ich meinen Stift überleben müsste, wäre mir die härteste Prüfung“, hatte Maria Anna einst gesagt, doch genau dieser Albtraum wurde wahr, als 1806 eine Klosteraufhebungskommission in Säckingen eintraf. Die Äbtissin und die sieben Stiftsdamen erhielten Pensionen, die Angestellten wurden in den Staatsdienst übernommen. Die Äbtissin durfte bis zu ihrem Tod im Jahre 1809 im Stiftsgebäude (dem heutigen Straßenbauamt) wohnen bleiben.

Es gelang ihr, den Äbtissinnenstab zum Silberwert zurückzukaufen, allerdings ist dessen Verbleib nicht bekannt. Doch der Hinweis, dass der Fridolinsschrein aus ihrer Sonderkasse bezahlt worden war, fruchtete, so dass dieses einmalige Kunstwerk erhalten blieb. Säckingen wurde zur Amts- und schließlich Industriestadt. Ein neues Kapitel für die Stadt – der Untergang der Welt der Äbtissin.