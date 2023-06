Mit drei Medaillen und einem überragenden Siegeslauf von Emma Rohrbach sind die Lauf-Asse des TV Bad Säckingen von den süddeutschen Meisterschaften in Koblenz zurückgekehrt. Im Stadion Oberwerth gelang der W15-Läuferin Emma Rohrbach ein wahrer Husarenritt. Die Bad Säckingerin lief über die 1500 Meter Hindernis ihre vier Konkurrentinnen in Grund und Boden. Dies schreibt Raimund Huber vom TV Bad Säckingen in einer Pressemeldung.

In 5:15,15 Minuten überquerte sie die Ziellinie, nahezu 40 Sekunden vor Mercedes Rauchenecker aus dem Saarland. 50 Sekunden nach Rohrbach wurde Paula Kleindienst aus dem Westallgäu noch Dritte. Lohn für Emma Rohrbach war nicht nur der süddeutsche Titel, sondern auch der Sprung auf Platz zwei der deutschen Bestenliste. Auf der gleichen Distanz lief Vereinskamerad Pepe Schindler (M15) in 4:55,20 Minuten auf den dritten Rang. Auf der DLV-Bestenliste seiner Altersklasse im Hindernislauf steht er nun auf Rang 14.

Routinier David Kiefer hatte bei den Männern über 3000 Meter Hindernislauf nur Konkurrenten, die alle mindestens 20 Jahre jünger sind als er. Umso erstaunlicher war die Zeit des Bad Säckingers, der nach 9:35,73 Minuten als Dritter ins Ziel kam.

Sieger Julius Hild aus Hanau war nur 17 Sekunden schneller und Silbermedaillengewinner Jan Thewes rettete Platz zwei gegen Kiefer um nur drei Sekunden. Letztlich sei David Kiefer sogar noch vier Sekunden schneller als bei seinem Weltmeisterlauf im vergangenen Jahr, schreibt Raimund Huber vom TV Bad Säckingen in seiner Pressemeldung.