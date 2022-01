von sk

Er ist ganz ohne Zweifel der bekannteste Schweizer überhaupt. Emil Steinberger ist nicht zuletzt durch seine Freude an der Improvisation zu einer lebenden Legende geworden. In seinem neuen Programm “Emil schnädered“ legt er sein Augenmerk ganz auf dieses Talent. Am 3. und 4. März erweist er dem Gloria-Theater abermals die Ehre und “schnädered“ einfach auf Schwyzerdütsch drauf los.

Was soll man zu Emil Steinberger noch sagen? Er zählt zu den ganz Großen des Kabaretts. Auch in ganz Deutschland genießt er Kultstatus und hat Scharen begeisterter, langjähriger Fans. Der gebürtige Luzerner steht seit den 60er-Jahren auf der Bühne und seine Gags und Pointen sind unvergesslich. Zwischen 1969 bis 1987 hat er “den Emil“ gegeben, seine bekannteste Bühnenfigur, teils liebenswert-naiv, bisweilen aber auch pfiffig-durchtrieben.

Im neuen Programm, darf sich das Publikum auf Erlebtes und Gespieltes, auf Aktuelles und sogar auf ein paar kleine Kostbarkeiten aus früheren Programmen freuen. “Wir sind unglaublich stolz, dass Emil Steinberger uns wieder beehrt.“, freut sich Theaterintendant Jochen Frank Schmidt.

Showbeginn ist um 20 Uhr, Tickets kosten zwischen 39 und 59 Euro. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, online unter www.gloria-theater.de, übers Kartentelefon unter 07761 64 90.