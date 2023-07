Ganze 8,5 Prozent teurer wird es für Eltern in Bad Säckingen, um ihr Kind in eine Kinderbetreuung unterzubringen. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für diese Erhöhung. Die Steigerung orientiert sich an einer Empfehlung für städtische und kirchliche Kindergärten in ganz Deutschland.

Bei einem Kind in der Halbtagsbetreuung werden für das Kindergartenjahr 2023/24 gut 130 Euro fällig, in der Ganztagsgruppe sogar 174 Euro.

So begründet die Verwaltung die Erhöhung

Claudia Götz von der Stadtverwaltung sagte vor dem Gemeinderat, dass diese Erhöhung ein notwendiger Schritt für die Stadt sei, um Inflation und Preissteigerungen auch beim Personal abzufangen. „Im Vorfeld sind alle Träger um eine Stellungnahme gebeten worden“, so Götz, „keine Einrichtung hat sich gegen die Erhöhung ausgesprochen.“ Allerdings gab ein Träger zu bedenken, dass die Beiträge für einige Eltern kaum noch zu stemmen seien, so die städtische Sachbearbeiterin für Kindergärten.

Die SPD sieht die Landesregierung in der Pflicht

Für die SPD ist der Vorschlag nicht verhandelbar. Fraktionsvorsitzender Stephan Muster sagte dazu: „Kinderbetreuung sollte leistbar oder sogar kostenlos sein.“ Auch die Fraktion der Sozialdemokraten verweist darauf, dass es besonders für sozial schwache Familien eine große Herausforderung sein kann. Die Fraktion von Muster sehe da vor allem die grün-schwarze Landesregierung in der Pflicht.

Grünen-Stadträtin widerspricht den Sozialdemokraten

Ruth Cremer-Ricken von den Grünen widersprach der SPD. Die Elternbeiträge würden die Kosten der Einrichtungen keineswegs tragen. Außerdem werde oft davon geredet, Menschen mit sozialen Berufen besser zu bezahlen. Dies sei nicht anders möglich, so die Fraktionschefin.

Und so sieht es Bürgermeister Alexander Guhl

Auch Bürgermeister Guhl verteidigte die Erhöhung. Der Haushalt lasse keine andere Möglichkeit zu. Auch habe man während der Pandemie auf hohe Steigerungen der Elternbeiträge verzichtet, um Rücksicht zu nehmen. Dies müsse nun wieder aufgeholt werden, sagte Guhl.

Bei der Abstimmung stimmten daher auch alle Fraktionen – außer der SPD und der Linke-Stadtrat De Rosa – für die Erhöhungen, die ab den 1. September in Kraft treten wird.