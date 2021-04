von Helmut Kohler

Der März als Übergangsmonat vom Winter in den Frühling hat wettertechnisch alles zu bieten. Trotz 10 Frosttagen (1 Tag über der Norm) und sieben Schneefalltagen entsprach der 9,7 l/m² zu niederschlagsreiche und rund 16 Std. zu sonnige März in Bad Säckingen bedingt durch die sehr warme letzte Woche dem langjährigen Mittel der Referenz von 1992 bis 2020.

Mit Sahara-Staub startet der Monat

Das aus dem Februar bekannte Hoch „Jacqueline“ sorgte in Bad Säckingen für einen frühlingshaft-sonnigen und mit Saharastaub angereicherten Monatsbeginn. Nach zwölf niederschlagsfreien Tagen in Folge brachte uns Tief „Friedrich“ am 4. März 7 l/m² Regen. Sternenklare Nachtfröste bis –3,5°C und sehr sonnige Tagestemperaturen bis gegen 12°C: Mit diesen Jo-Jo-Temperaturen übernahm Hoch „Kesja“ ab dem 6. das Wetterzepter und bescherte uns bis zum 11. weitere niederschlagsfreie Tage.

Starker Wind und Niederschlag

Ab dem 11. März waren die Tage des Hochdruckwetters gezählt, denn mit Sturmtief „Klaus“ standen uns die ersten windigen bis stürmischen Tage des Jahres ins Haus. Der erste Schnellläufer brachte uns am 11. März neben Böen bis 58 km/h auch 15,2 l/m² Regen. Nach dem Sturm ist vor dem Sturm, so könnte man die Folgetage beschreiben. Am 12. März 51,5 km/h, am 13. März 67,6 km/h und am 14. und 15. sorgte Sturmtief „Luis“ noch für Böen um 58 km/h.

Mit „Luis“ kamen auch kühle Luftmassen subpolaren Ursprungs nach Bad Säckingen, die für Niederschläge in Form von zum Teil heftigen Schnee- und Graupelschauern sorgten. Nach diesen stürmischen, niederschlagsreichen und kühlen Tagen zeigte sich die erste Märzhalbzeit 0,7°C zu kalt, mit 71 l/m² fiel schon 91 Prozent des normalen Märzniederschlages und die Sonne zeigte sich an 78 Stunden 49% des Märzsolls. Auch der Start in die zweite Monatshalbzeit stand unter dem Zeichen des Märzwinters, denn mit kühlen Temperaturen, Graupel- Schnee- und Schneeregenschauern zeigte sich das Wetter in Anbetracht des Temperaturniveaus spätwinterlich denn frühlingshaft.

Zwischen -2,9 und 25 Grad

Zum kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März hatten wir mit minus 2,9°C die tiefste Temperatur des Monats. Vom 23. bis zum 26. sorgte Hoch „Margarethe“ mit weiteren Nachtfrösten aber steigenden Tages-Temperaturen für sehr viel Sonnenschein. Nach sieben Frosttagen und sechs niederschlagsfreien Tagen in Folge sorgte Tief „Quasimodo“ am 26. und 27. März frostfrei mit 9,2 l/m² Regen für den letzten Niederschlag des Monats. Ab dem 28. startete der Frühling mit dem mächtigen Hoch „Nicole“ richtig durch. Mit Sonnenschein von früh bis spät knackten wir am 29. mit 21,2°C zum ersten Mal in diesem Monat die 20 Gradmarke. Diese frühsommerliche Temperatur wurde am 30. mit 22,9°C deutlich übertroffen und am 31. März registrierten wir mit 25 °C den frühesten ersten Sommertag (ab 25°C) eines Jahres und die höchste Temperatur seit dem 22. Oktober 2020.

Bad Säckingen Wie das Wetter an Ostern wird, verrät Hobbymeterologe Helmut Kohler Das könnte Sie auch interessieren