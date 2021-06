von Werner Probst

Arnold und Christine Galda können auf 65 Jahren gemeinsame Ehejahre zurückblicken, Heute feiern sie eiserne Hochzeit in Bad Säckingen, in der Stadt, in der sie seit nunmehr 50 Jahren wohnen.

Vor zwei Jahren zogen Arnold und Christine Galda von der Zeppelinstraße in die Basler Straße 28. Dort gefällt es den Beiden sehr gut. Während Arnold Galda noch gesundheitlich voll auf der Höhe ist, verbringt er viel Zeit für die Pflege seiner Frau auf. Unterstützt wird er dabei von seinen Kindern, die ihm immer hilfreich zur Seite stehen.

Blick auf die Lebensstationen

Arnold Galda kam 1935 in Ostpreußen auf die Welt. Er besuchte eine deutsche Schule, ehe er auf eine polnische Schule ging. Anschließend arbeitete er als Holzfäller.

Christine Galda erblickte 1936 ebenfalls in Ostpreußen das Licht der Welt. Bis zum Kriegsende ging sie in die Schule, ehe sie auf einem Bauernhof arbeiten musste. In Abendkursen holte sie die fehlende Schulbildung nach. Bald lernte sie ihren späteren Mann kennen, ehe dann 1956 geheiratet wurde. Fünf Kinder machten die Familie komplett. Über die Lager in Friedland und Rastatt kam die Familie dann 1971 nach Bad Säckingen. Während Arnold Galda ein Anstellung bei der Firma Franke in Bad Säckingen bekam und 1998 in Ruhestand ging, arbeitete Christine Galda in der Lonzona und dann im St. Franziskusheim – bis sie 1995 in Ruhestand ging.

Aktiv in Vereinen

In den Erinnerungen des Paars haben die früheren Vereinsaktivitäten einen festen Stellenwert. Während die Jubilarin im Turnverein aktiv war, frönte ihr Mann gerne dem Angelsport. So gehört er nunmehr fast schon fünf Jahre dem Bad Säckinger Fischereiverein an und wurde für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Gerne erinnert sich die Familie Galda auch an die Zeit, wo man noch mit dem Wohnwagen unterwegs war und vielfach den Urlaub in Italien am Meer verbrachte. Doch auch das Gemüse aus dem eigenen Garten bleibt unvergessen.

Zu den heutigen Freuden des Jubelpaares gehört, dass man verlässliche Kinder hat, die es ermöglichen, dass der Lebensabend noch in den eigenen vier Wänden verbracht werden kann.

Am heutigen Festtag werden neben den Kindern mit Partnern auch acht Enkel und sechs Urenkel zum besonderen Fest gratulieren.