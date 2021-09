von Hans-Walter Mark

Im Mittelpunkt des zweiten Bürgerdialogs im Gemeindesaal ist die Planung des Jubiläumsprogramms für die 650-Jahrfeier im nächsten Jahr gestanden. Mit kreativen Anregungen und Ideen beteiligten sich die zehn Besucher. Drei zentrale Termine wurden vorläufig festgelegt. Da der Ort Rippolingen erstmals am 9. März 1372 erwähnt wird, werden in der Nähe dieses Datums als Auftaktveranstaltung Stadtarchivarin Eveline Klein sowie Bilder aus der Vergangenheit die Geschichte des Dorfes lebendig werden lassen. Dies soll an einem Ort mit historischem Flair geschehen.

Geplantes Programm

Voraussichtlich im Juli präsentieren die Vereine bei einem Sommerfest beim Feuerwehrgerätehaus die Gegenwart von Rippolingen. Im Spätjahr soll die zukünftige Entwicklung des Dorfes thematisiert werden. Daneben erörterten die Anwesenden noch weitere Aktivitäten, die das Jubiläum bereichern. Dazu gehören eine Begehung der Gemarkungsgrenze mit Richard Kaiser, ein Musikabend oder der Jugendlauf als Sponsorenlauf. Unter der Leitung von Ortsvorsteher Franz Stortz übernimmt ein Festkomitee die Detailplanung.

Bereits umgesetzte Projekte

Daneben berichtete Franz Stortz über die umgesetzten Maßnahmen, teilweise angeregt im ersten Bürgerdialog. So unterstützte der Ortschaftsrat eine Baumpflanzaktion der Grundschule sowie das Aufstellen einer Bank am Biotop sowie der Himmelsliege, eine Spende der Bad Säckinger Firma Grießhaber. Eine Blumeninsel bei der alten Schule trägt zur Verschönerung des Dorfes bei. Bewährt haben sich laut Stortz die Geschwindigkeitstafeln an der Ortsdurchfahrt sowie die Bodenschwellen auf dem Kapellenweg. Die Verkehrsteilnehmer fahren deutlich langsamer. Als großen Erfolg bewertete Stortz die Ferienbetreuung. Der Ortsvorsteher freute sich, dass das gemeinsame Testzentrum im Harpoliner Gemeindesaal von den Einwohnern beider Orte rege in Anspruch genommen wurde.

Um die Kinder vor Ansteckung des Corona Virus zu schützen, schaffte der Ortschaftsrat Luftfilter für Kindergarten und Grundschule an. Auf den neusten Stand gebracht wurde das Archiv. Dies ist für den Ortsvorsteher insbesondere im Hinblick auf das Dorfjubiläum hilfreich. Stortz dankte Roland Schlachter und den Helfern für den Bau einer Boule-Bahn sowie Roland Fischer und Martin Kramer für die Instandsetzung des „Alten Wegweisers“. Was den Bürgerbus und den Sendemast betrifft, stellte Stortz Lösungen in Aussicht.