Laufenburg - Mit dem neuen Erlebnispfad „Laufenburger Acht“ erschließen sich die beiden Laufenburg in Baden und in der Schweiz ganz neue touristische Möglichkeiten. 6,6 Kilometer ist der Weg lang und bietet nicht nur viel für die Augen. Auch die Geschichte von Laufenburg und deren Verlauf, werden an insgesamt 17 Erlebnisstationen entlang des Weges erzählt. Nach einer fast siebenjährigen Planungs- und Realisierungsphase wird die Laufenburger Acht von Freitag, 29. April bis Sonntag, 1. Mai, im Rahmen einer Feier, seiner offiziellen Bestimmung übergeben.

„Das Ziel der Laufenburger Acht ist, unsere beiden Städte noch näher zusammenzubringen“, so der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger. Gemeinsam mit seinem Amtskollegen Stadtammann Herbert Weiss aus Laufenburg/CH sowie Elisabeth D’Souza vom Verkehrsbüro Laufenburg/D und deren Schweizer Kollegin Andrea Baumann, wurde jetzt das Programm vorgestellt.

Den Namen Laufenburger Acht hat der Weg erhalten, weil er die Form einer liegenden Acht aufzeigt. Insgesamt dreimal können auf der Strecke der Rhein, und mit ihm die Grenze überquert werden. „Corona hat uns getrennt“, so Krieger, „und der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns“. Darum sei es jetzt besonders wichtig, grenzüberschreitend zusammen zu arbeiten. 2,8 Millionen Euro hat die Realisierung gekostet, wovon die EU-Programm Interreg, auf deutscher Seite 60 Prozent der Summe und auf Schweizer Seite 30 Prozent trägt.

Wir sind stolz, dass das Werk gelungen ist“, freut sich auch Stadtammann Herbert Weiss über den gelungenen Freizeitweg, der mit insgesamt 17 interaktiven Erlebnisstationen ausgestattet ist.

Was die Realisierung der Laufenburger Acht so aufwendig gestaltet hatte, waren unter anderem die Erschließung eines Weges oberhalb der Codman-Anlage. Für die Arbeiten ist teilweise ein Lastenhubschauber eingesetzt worden, der das Baumaterial an die Stellen bringen musste, die sonst nicht erreichbar gewesen wären. Der Weg schließt inzwischen eine bisher bestehende Lücke bei dem Uferweg. Erst im Juli des vergangenen Jahres hat Energiedienst das Wehr des Kraftwerkes für den Fußgängerverkehr geöffnet und so eine weitere Verbindung zwischen den beiden Städten Laufenburg hergestellt.

Neben dem Weg sind gleich mehrere Stahlbauwerke entstanden, die die Graubündner Firma Crestageo errichtet hatte. Dabei handelt es sich um einen 50 Meter langen Ufersteg am Kraftwerk, eine 37 Meter lange Hängeseilbrücke über eine kleine Schlucht, eine 10 Meter lange Stahlbrücke und eine fast 140 Meter lange Kombination aus Ufersteg, Übergangs- und Hängeseilbrücke, die die Höhendifferenz hinab zur Codman-Anlage überwindet.

Um den Weg als Erlebnis, nicht nur für die Kinder zu gestalten, sind insgesamt 17 interaktive Stationen angebracht worden. So wird nicht nur die Laufenburger Geschichte erzählt, sondern es gibt auch faszinierende Einblicke in die Welt der Biber oder auch, wie der Strom in die Steckdose kommt. Graf Hans erzählt Geschichten und es darf auch geraten werden, welche Fische es im Rhein gibt.

Der Einstieg auf die Laufenburger Acht ist sehr flexibel. Aber: „Der Weg ist nicht barrierefrei“, so Elisabeth D’Souza von der Tourist-Info Laufenburg Baden. Und der Weg kann auch nicht mit dem Rad befahren werden.