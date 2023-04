In dieser Saison müssen Besucher des Waldbades mit höheren Eintrittspreisen rechnen. Jugendliche profitieren jedoch noch von günstigeren Konditionen. Für Erwachsene erhöht sich das Einzelticket um einen Euro auf nunmehr 4,50 Euro. Jugendliche bezahlen mit 2,50 Euro ebenfalls einen Euro mehr für einen einzelnen Eintritt.

Günstiger fahren Jugendliche vor allem bei 12er Karten und bei der Saisonkarte, obwohl auch dabei die Preise angezogen haben. Die Saisonkarte für die Jugendlichen wurde mit nunmehr 60 Euro immerhin um 50 Prozent teurer als noch im Vorjahr. Der Vorschlag der Stadtwerke für die ermäßigte Jugendsaisonkarte lautete sogar auf 75 Euro. Grünen Stadträtin Ruth Cremer-Ricken sprach sich für ihre Fraktion dafür aus, dass die Saisonkarte für Jugendliche mit nunmehr 60 Euro um 15 Euro günstiger wurde. In der Saison 2022 wurden laut den Stadtwerken allerdings lediglich 18 Karten dieser Kategorie verkauft.

Das kostet der Eintritt nun

Die neuen Eintrittspreise für das Waldbad (in Klammern die bisherigen Preise).

Erwachsene Einzelticket: 4.50 Euro (3,50 Euro); 12er Karte 45 Euro (28 Euro/10er Karte); Saisonkarte 100 Euro (90 Euro). Ermäßigt Erwachsene: Einzelticket 3.50 Euro (3 Euro); 12er Karte 35 Euro (24 Euro/10er Karte); Saisonkarte 75 Euro (65 Euro). Abendtarif ab 17.30 Uhr Erwachsene: 2,50 Euro (2 Euro), ermäßigt : 2 Euro (1,50 Euro).

4.50 Euro (3,50 Euro); 12er Karte 45 Euro (28 Euro/10er Karte); Saisonkarte 100 Euro (90 Euro). Ermäßigt Erwachsene: Einzelticket 3.50 Euro (3 Euro); 12er Karte 35 Euro (24 Euro/10er Karte); Saisonkarte 75 Euro (65 Euro). Abendtarif ab 17.30 Uhr Erwachsene: 2,50 Euro (2 Euro), ermäßigt : 2 Euro (1,50 Euro). Jugendliche Einzelticket: 2,50 Euro (1,50 Euro); 12er Karte 25 Euro (12 Euro/10er Karte); Saisonkarte 60 Euro (40 Euro). Abendtarif ab 17.30 Uhr Jugendliche: 2 Euro (1 Euro).

2,50 Euro (1,50 Euro); 12er Karte 25 Euro (12 Euro/10er Karte); Saisonkarte 60 Euro (40 Euro). Abendtarif ab 17.30 Uhr Jugendliche: 2 Euro (1 Euro). Familienkarte bis zu zwei Erwachsene und Kinder: Tagesticket 10 Euro (7 Euro); Saisonkarte 150 Euro (125 Euro). Die Stadtwerke Bad Säckingen GmbH bietet ihren Stromkunden auf die Jahreskarten Erwachsene, ermäßigt und Familienkarte einen Sonderrabatt von fünf Euro und auf die Jahreskarte für sozial Bedürftige einen Sonderrabatt von 30 Euro.

Wie reagieren die Gemeinderäte?

Dirk Scheffner, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Säckingen, hätte sich mit einem Blick in die Zukunft eine insgesamt schlankere Preisstruktur mit weniger Untergruppierungen gewünscht. Künftig sollte es nämlich möglich sein, die Tickets auch online oder möglicherweise über einen Automaten zu beziehen.

Dirk Scheffner | Bild: Obermeyer, Justus

Um dem Tarifwirrwarr zu entgehen, sprach er sich dafür aus, dass es nur noch eine Gruppe „Ermäßigte“ geben soll, die Rentner, Schwerbehinderte, Jugendliche, Schüler, Auszubildende, Studenten, Arbeitslose sowie Personen die Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen einschließen, sollte.

Dem folgte der Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend nicht. Er stimmte dem Vorschlag des Hauptausschusses zu, der den Jugendlichen einen extra und noch günstigeren Tarif zugesteht. Seitens der CDU-Fraktion kam der Vorschlag, dass die Saisonkarten auch in den benachbarten Freibädern gelten sollten. Bürgermeister Alexander Guhl wertete die Idee allgemein als gut. Für die Saison 2023 findet indes dahingehend keine Realisierung statt.

Warum wird der Badespaß teurer?

„Gründe für die höheren Eintrittspreise liegen einerseits in den gestiegenen Energie- und Betriebskosten, aber auch die Personalkosten sind, bedingt durch tarifliche Anpassungen, höher als noch in den Vorjahren“, argumentierte Dirk Scheffner. Zuletzt wurden die Preise für den Eintritt ins Waldbad 2008 angepasst, wie Scheffner den Gemeinderäten berichtet. Mit den erhöhten Preisen sollen Defizite abgemildert werden und kostendeckend gearbeitet werden, erklärte Scheffner.

Immerhin führte dies, auch bedingt durch die umfangreichen Sanierungsarbeiten, die 2021 abgeschlossen werden konnten, zu einer jährlichen ergebnisorientierten Kostensteigerung durch die Abschreibung von rund 100.000 Euro pro Jahr. Durch die Anpassung der Eintrittspreise rechnet Scheffner mit Mehreinnahmen von knapp 60.000 Euro.